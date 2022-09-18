3 أخبار سارة لجماهِيْر النصر عَنّْ كلاسيكو الاتحاد المرتقب

أشار الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، إلَّى مَوعِد عودة الفريق الأول لكرة القدم التدريبات بنادي النصر، تمهِيْدا لمباراة الاتحاد كلاسيك، فِيْ دوري روشان السعودي.

يستعد النصر لمواجهة الاتحاد، على ملعب مرسول بارك، يوم 2 أكتوبر، على رأس منافسات الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

وأوضح الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، عودة النصر للتدريبات غدا الاثنين، استعدادا لمباراة الاتحاد كلاسيك.

من ناحية أخرى، أكد عبدالعزيز العصيمي، منفذ إعلامي مقرب من نادي النصر، أن قيادة فناني معمر قدمت لنجوم العالم مكافآتي على قهر فريقي الوحدة والدمك فِيْ السعودية. .. دوري روشان.

وذكرت اعلامية النصراوي أن اللاعب عبد الفتاح عسيري خضع لفحوصات طبية للتأكد من إصابته فِيْ عضلة ربلة الساق.

يشار إلَّى أن النصر يحتل المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث.