3 أدوية تصرف طبيًّا وتؤدي للإدمان حال إساءة استخدامها

وقال الدكتور فهد اللحيدان استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان هناك أدوية موصوفة يسيء استعمالها وتؤدي إلى الإدمان.

د.فهد اللحيدان – استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان هناك عقاقير تستعمل طبيا وتؤدي الى الادمان .. وهذه هي اشهر الانواع #something_throws_everything# اليوم_العالم_مضاد_المخدرات# العالم_المخدرات_يوم_2022تضمين التغريدة# يلة_برنامج #Rotana_Gulf pic.twitter.com/1CCTh59514

– يا هلا شو (YaHalaShow) 28 يونيو 2022

الأدوية الأكثر شيوعًا

وتابع اللحيدان، خلال مداخلة في برنامج يا هلا تبثه قناة روتانا الخليج، أن أشهر هذه الأدوية هي (ليريكا، زاناكس، مورفين).

وأشار المستشار إلى أن العديد من الحوادث المميتة سببها تعاطي المخدرات بأنواعها، مشيراً إلى أن علاج الإدمان متوفر في السعودية. لكننا ما زلنا بحاجة إلى العديد من المراكز.

التعافي من الإدمان

ورأى أن التعافي من الإدمان يعتمد على درجة إدمان الشخص نفسه وإرادته، وأن فترة التعافي تقدر بين ثلاثة أشهر وسنتين.