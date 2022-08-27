3 أسرار وراء ثلاثية الاتحاد فِيْ العدالة.. كَيْفَ نجح سانتو

أصداء البداية النارية لفريق الاتحاد الكروي الأول ما زالت باقية فِيْ الداخل، بفوزه على العدالة بثلاثة أهداف مقابل صفر، فِيْ الأيام الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق لموسم 2022-2023. قلعة العميد.

استطاع نونو سانتو المدير الفني للاتحاد تقديم أوراق اعتماده للجماهِيْر بفضل الكرة الهجومية التي لعبها بمرح ونجاحه فِيْ قراءة المنافس خاصة فِيْ الشوط الثاني وحسم النتيجة بـ انتصار كبير بثلاثة نظيفة، فِيْ الجولات الأولى من دوري روشن.

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فِيْ التحليل التالي يرصد موقع “سعودي سبورت” 3 أشياء إيجابية كبيرة حققها مدرب الاتحاد نونو سانتو فِيْ انطلاقته القوية فِيْ العميد.

* 1- الاتحاد .. مثلث هجومي موهُوب

من مزايا الاتحاد نجاح المدرب سانتو، خلق مثلث هجومي، يجمع بين المهارة، يمثلها إيغور كورنادو، والسرعة فِيْ هِيْلدر كوستا، بالإضافة إلَّى التمركز الصحيح للاعب البرازيلي رومارينيو، رأس الحربة، والتشكيل. مساحات لزملائه فِيْ خط الوسط، لتهديد المنافس.

2- الاتحاد .. هدف ثقيل وثلاثي

نجح الاتحاد فِيْ إطلاق انطلاقة قوية فِيْ التهديف، أرعب فِيْها نونو سانتو الجماهِيْر المنافسة، خاصة فِيْ مواجهة تسجيله 3 أهداف، فِيْ ظل غياب المغربي عبد الرزاق حمدالله، هداف الفريق، بسبب أزمة انتقالات العميد. اللواء ورحيله عَنّْ النصر فِيْ يناير الماضي.

3- الاتحاد إعادة اكتشاف كَمْارا

نجح مدرب الاتحاد نونو سانتو فِيْ إعادة اكتشاف أحد أبرز اللاعبين، مهاجمه آرون كامارا، الذي غاب عَنّْ المباريات لبعض الوقت. حيث ظهر كبديل، وتمكن من تسجيل هدف باهظ الثمن، الأمر الذي ساهم فِيْ فوز العميد بثلاثة، ليضمن أن يكون للمدرب البرتغالي دكة قوية فِيْ تشكيلة العميد مستقبلاً.