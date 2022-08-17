3 أشخاص حولتهم الأزمة المالية العالمية إلَّى مليارديرات.. من هم

عادة ما تكون فترة الأزمات المالية صعبة بالنسبة للأسواق المالية وربما العالم بأسره، ولكن فِيْ عام 2008 حولت الأزمة حياة 3 أشخاص نحو الثراء الفاحش.

فِيْ يوم 14 سبتمبر 2008، أبلغت وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون عَنّْ انهِيْار بنك ليمان براذرز، أكبر بنك فِيْ الولايات المتحدة، وبينما سقط العديد من المستثمرين والموظفِيْن على الأرض فِيْ وول ستريت، كان هؤلاء الثلاثة يرقصون للمرح.

الثلاثة المحظوظون هم جون بولسون، الذي كسب 20 مليار دولار لنفسه، والمستثمرين الذين راهنوا على انهِيْار سندات الرهن العقاري عالية المخاطر، ومايكل بيري، المستثمر الأمريكي، مدير صندوق التحوط والطبيب، الذي أسس صندوق التحوط Saicon Capital، والذي استطاع من عام 2000 حتى عام 2008، والذي ظهر فِيْ كتاب “The Big Short” ثم راهن على انهِيْار قطاع الإسكان.

وديفِيْد أينهُورن، مدير صندوق التحوط Greenlight Capital، الذي راهن على انهِيْار Lehman Brothers قبل حدوثه فِيْ سبتمبر 2008.

كَمْا نعلم أن أسواق المال هِيْ مكان لتداول الأوراق المالية والمضاربة على أسعار الأسْهُمْ والسندات وأذون الخزانة، هناك فئة أخرى من المستثمرين يراهنون على الخسائر من خلال استخدام أداة البيع على المكشوف، وهِيْ مجرد رهان على خسارة السهم أو الأصل، حيث تسمح أداة البيع على المكشوف للمستثمر باقتراض بعض الأسْهُمْ لفترة زمنية مقابل عمولة محددة، ثم بيعها بسعر السوق الحالي، وعَنّْد انتهاء هذه الفترة، يلتزم بإعادة الأسْهُمْ إلَّى المالك، وفِيْ ذلك الوقت إذا أدركت رؤية المستثمر أن السهم قد انخفض بالفعل، هنا يجني الكثير من المال لأنه باع الأسْهُمْ بسعر مرتفع، ثم عَنّْدما يكون سعرها سقط بشكل حاد، اشتراه وأعاده إلَّى صاحبه الأصلي مرة أخرى.

لكن فِيْ فترات الأزمات، يصبح البيع على المكشوف سيفاً ذا حدين، لأن الرهان على خسارة السهم، فكَيْفَ إذا زادت قيمته نتيجة التقلبات المفاجئة فِيْ الأوضاع السياسية والاقتصادية وربما المنطقة باعتبارها كامل هنا، قد يخسر المستثمر البيع على المكشوف أمواله بالكامل، لأنه اقترض السهم بسعر مرتفع. ثم باعها على أمل أن ينخفض ​​السعر ويشتريه مرة أخرى ليعيدها إلَّى مالكها الأصلي، لكن الرياح جاءت مع ما لم تشته السفن وارتفع سعر السهم مرة أخرى، فالمستثمر هنا هُو اضطر إلَّى خسارة جميع أرباحه وشراء السهم بالسعر المرتفع، لإعادته إلَّى صاحبه فِيْ الوقت المحدد، وإلا سيتعرض لخسارة مضاعفة نتيجة الغرامات والمصادرة على حساباته المصرفِيْة ومحافظه الاستثمارية.

يرى الثلاثة المحظوظون جون بولسون ومايكل بيري وديفِيْد أينهُورن مشاكل جديدة فِيْ المستقبل. يقول بيري إن “أم كل الأعطال” قادمة إلَّى أسهم ميمي والعملات المشفرة، ويراهن بيري على رهانات ضخمة من خلال صندوق Arc Innovation Fund الذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار، والذي يدير الأصول، على بعض الأسْهُمْ الأكثر قيمة فِيْ العالم، مثل Tesla و Tilladoc. Health و Roku و Coinbase، حيث يراهن أينهُورن على بعض أسهم التكنولوجيا التي يصفها بأنها فقاعة “ضخمة”. يتوقع بولسون أيضًا أن العملات المشفرة “ستذهب إلَّى الصفر”.