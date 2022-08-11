3 أصدقاء تواعدوا على الإفطار معًا فوق حافة العالم فكان اللقاء الأخير

كشف أحد أقارب أحد الشبان الثلاثة الذين لقوا حتفهم عندما سقطت سيارتهم على حافة العالم في حادا، تفاصيل اللحظات المؤلمة التي عاشها أقارب الضحايا بعد تلقيهم النبأ المأساوي.

وبحسب قناة العربية، قال وجدي سيف القائد، أحد أقارب الضحايا، إن عمه عاصم وصديقيه حامد العقبة وهاشم السروري تربطهما صداقة كبيرة وكانا مسافرين. إلى تلك المنطقة بالسيارة.

الإفطار على حافة العالم.

وأوضح أن الأصدقاء الثلاثة وافقوا على الخروج إلى عاشوراء وتناول الإفطار في الهدا، لكنهم ماتوا أثناء الصيام بسبب انقلاب سيارتهم.

وأضاف أن الأسرة مرت بلحظات مؤلمة بعد سماع هذا الخبر المروع الذي انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. في بداية البحث، تم العثور على عاصم، 40 عامًا، ثم تم العثور على الشخصين الآخرين.

قال وجدي إن “تصرفات عمي قبل وفاته نبهت الأسرة بأنه كان يودعنا”.

تفاصيل الحادث

وبحسب الدفاع المدني على تويتر، فقد أفاد مدني الطائف، أمس الأربعاء، عن سقوط سيارة من جرف في الهدا، مات فيها (3) قتلى رحمهم الله. فيهم. ونشر المدني صورا تظهر عملية انتشال المركبة وعملية الانقاذ.