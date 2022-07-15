3 أمور تضمن سلامة اللحوم أثناء التحضير

قدمت هيئة الغذاء والدواء عدة نصائح للحفاظ على سلامة اللحوم أثناء التحضير.

حافظ على سلامة اللحوم

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجرافيك إنه من أجل سلامة اللحوم من الضروري التأكد من نظافة اليد والأسطح المستخدمة في تحضيرها، مع مراعاة عدة أمور عند تحضيرها، أولها تأكد من غسل يديك بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد تقطيع اللحم.

كما أصر على ضرورة تنظيف الأسطح المستخدمة في تحضير اللحوم (ألواح تقطيع، أطباق، موائد، أدوات) بالماء الدافئ والصابون وتطهيرها بمادة مطهرة قبل وبعد الاستعمال.

وأشار إلى أنه لا ينبغي استخدام أسطح وأطباق وأدوات تقطيع اللحوم النيئة في تقطيع الأطعمة الجاهزة للأكل مثل السلطات والفواكه.

علامات تلف اللحوم.

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد أوضحت في وقت سابق أن أهم علامات تلف اللحوم هي وجود تغير في الرائحة نتيجة تكون بعض الغازات بسبب وجود البكتيريا، وتغير اللون من الأحمر الوردي إلى الأحمر. احمر غامق. ، رمادي أو أصفر، وكذلك تغير في الملمس، حيث يكون اللحم صحيًا ناعمًا وناعمًا، بينما يصبح لزجًا عند فساده.