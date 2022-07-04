3 أمور ممنوعة بعد الولادة القيصرية

وقدمت الدكتورة مها النمر، استشارية الحمل والولادة، سلسلة من النصائح للمرأة بعد الولادة القيصرية، حددت ما هو مسموح به وما هو محظور خلال الأشهر التي تلي العملية.

ما هو مسموح

قال النمر في المباحثات

دش الحركة ارتداء الكعب سُلُّم الاقلاع رحلة قصيرة الرياضة (المشي). السباحة بعد شهر. تمارين البطن بعد شهرين.

ما هو محظور بعد ولادة قيصرية

وأما المنع، فقال، فهو يشمل الآتي