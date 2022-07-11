3 أندية تتنافس على ضم نجم الزمالك

تتنافس 3 أندية على ضم محمد أشرف رقة نجم فريق كرة القدم الأول بالزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يلتقي الزمالك نظيره المقاولون العرب، غدا الثلاثاء، الساعة 6.30 مساء ضمن مباريات الدوري الممتاز الأسبوع 24.

وينتهي عقد رقة مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي فيما لم يتم تجديد عقده بعد.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن لاعب وسط الزمالك محمد أشرف رقة تلقى 3 عروض محلية لمغادرة القلعة البيضاء، في سوق الصيف.

وأوضح أن البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد من أندية الإسكندرية يرغبون في التعاقد مع محمد أشرف رقة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الأخيرة على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 23.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة على صدارة جدول الدوري الممتاز، حيث حقق 16 مباراة وتعادل 3 وخسر 4.

يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.