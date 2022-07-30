3 أهداف يطاردها سانتو فِيْ معسكر نمور الاتحاد بالنمسا

يستغل البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد تركيز الفريق المتواجد حاليا فِيْ النمسا. من أجل تحقيق أهداف مختلفة، قبل بداية الموسم الجديد فِيْ 25 أغسطس، يأمل المدرب فِيْ تحقيق أقصى استفادة من المعسكر.

والأهداف الأولى التي يسعى إليها سانتو هِيْ رفع الحالة البدنية للفريق، حتى يتمكن العميد من تقديم عروض متوازنة وقوية طوال الموسم، وليست مجرد “انطلاق”، حيث فرض المدرب نظام قوي على المستوى المادي، لدرجة أنه خصص فقرة يومية فِيْ المعسكر الخارجي، مسيرة 45 دقيقة حول منطقة “مقر معسكر” سيفِيْلد.

اقرأ أيضا

النصر يقترب من “سحر” تشيلسي … أكبر صفقات 2022

التحكيم يهز الهلال والنصر .. “تسريبات القرار النهائي فِيْ قضية كنو”

مفاجأة فِيْ الأهلي .. السومة يحسمه نهائيا ويختار ناديه الجديد

من الأهداف التي يرغب فِيْها المدرب البرتغالي فِيْ تركيز النمسا عقد جلسات خاصة مع اللاعبين، من أجل شرح خططهم النظرية، التي سيتم تنفِيْذها عمليا، فِيْ الميدان وتنفِيْذ تعليماتهم.

وهدف ثالث يضعه سانتو ضمن أولوياته فِيْ المجال النمساوي، لكتيبة العميد تيجريس. وهُو أن الاختلاف بين المبتدئين والبدلاء بسيط، لأن هذا مهم جدًا لإعطاء مستوى جيد، طوال الموسم، بنفس الأداء والنتيجة.المدرب البرتغالي يعلم جيدًا أن أي فريق يمكنه مواجهة مواجهة رائعة. الصعوبات المتعلقة بالغياب أو الإيقاف أو الإصابات، وبالتالي الفرق بين الرئيسي والمطرقة.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الاتحاد فِيْ النمسا حتى 13 أغسطس وسيشمل سلسلة من المباريات الودية ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي والوحدة الإماراتي.