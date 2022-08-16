3 أيام على موسم سهيل و55 على الوسم

أكد خبير الفلك والطقس خالد الزقاق، أن موسم سهيل يبعد 3 أيام.

كن سعيدا. 3 أيام متبقية في سهيل. السبت القادم هو اليوم الأول. يتبقى 55 يومًا حتى ظهور العلامة يبدأ خلالها الكآبة. #السودان إنه يؤثر علينا بشكل مباشر pic.twitter.com/kXQmiaKeSL

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 16 أغسطس 2022

55 يومًا للتسمية

وتابع الزقاق، في مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على تويتر، الثلاثاء، أن السبت المقبل سيكون أول أيام سهيل، لذا سيبقى على العلامة لمدة 55 يومًا.

وأشار إلى أن العلامة التي بدأ خلالها كساد السودان يؤثر بشكل مباشر على أجواء المملكة.

وسبق أن أكد عالم المناخ والأرصاد عبدالعزيز الحسيني أن أول سهيل كان بتاريخ 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس، وهو أول نجم سهيل صيفي.

تحسين البيئة

وتابع الحسيني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الطقس عادة ما يتحسن ليلاً، وأحياناً يكون أكثر سخونة من ذي قبل، والنجم الثاني هو 10 صفر 1444 هـ، و 6 سبتمبر هو بداية الخريف. الموسم، والعلامة 20 ربيع الأول 1444 هـ، 16 أكتوبر، وميدان جمادى 13 الأول 7 ديسمبر.