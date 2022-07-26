3 إجراءات مطلوبة لإنهاء النقل الخارجي

وأوضح المتخصص في الشؤون التربوية، محمد الزاري، الإجراءات التي يجب على المقبولين في حركة النقل الخارجي القيام بها بعد الموافقة على الحركة، مشيرًا في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر ؛ الإجراءات كالتالي

– فرز شرائح القطاع المحول بعد الموافقة على نتيجة الانتقال وبعد تعديل بياناته في نظام نور بالقطاع الجديد – اطلب من مدير المدرسة حذفه اعتبارًا من 24/01/1444 في نظام فارس. إنها تأتي من بلاد فارس.

الموعد النهائي لتنظيم الشرائح للمتقدمين المقبولين

و قبل؛ كشف المختص بالشؤون التربوية، محمد الزاري، أن المنضمين إلى حركة النقل الخارجي، والذين تم التحقق من نقلهم، لا يمكنهم طلب شرائح القطاع الذي تم نقلهم إليه الآن. أنهما تم نقلهما الآن ولكن بعد اعتماد نتيجة الحركة 28-12، وهما بحاجة لدخول نظام الإضاءة وإصلاح الشرائح ”. وتابع “من يدخل الآن يلتقي شرائح ومدارس القطاع السابق، لأن نتيجة الحركة لم تتم الموافقة عليها”.

ضمت حركة النقل 33900 معلم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء السبت، نتيجة إجراءات النقل المستحدثة لشاغلي الأماكن التعليمية للعام 1444 درهم، والتي شملت أكثر من 33900 معلم.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لموظفيها، وتحقيق الاستقرار في التطوير المهني والوظيفي للمعلمين للقيام بمهمتهم النبيلة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى له تأثير إيجابي على العملية التعليمية ويحقق مصلحة التعليم.

وأعلنت الوزارة، السبت الماضي، عن نتيجة إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التدريسية للعام الدراسي 1444 هـ، والتي اعتمدت على معايير وأسس لتلبية الحاجة والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية.

وتضمنت النتيجة انتقال أكثر من 33900 معلم بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39٪ من المتقدمين للوظائف التعليمية لإجراءات التحويل، و 80٪ من المتقدمين للرغبة الأولى والثانية. وأكثر من 70٪ من المتقدمين للتحويل لا يصب الدمج في مصلحة الوزارة لتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي.