3 إدارات لم تعلن حركة النقل الداخلي حتى اليوم

في حين أن معظم إدارات التعليم في المملكة المتحدة قد أعلنت عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، فإن 3 أقسام فقط لم تعلن عن النتائج حتى اليوم، الجمعة.

وبحسب منصتنا الطلابية على تويتر، فإن إدارات الرياض وجدة والحدود الشمالية هي التي لم تعلن نتائج النقل الداخلي حتى الساعة 11 صباحًا اليوم الجمعة.

نتائج حركة المرور الداخلية

أعلنت الإدارات المختلفة عن نتائج النقل الداخلي. في ينبع، وافق مدير التعليم بمحافظة ينبع سالم بن أوبيان العطوي على إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1444 هـ على جميع المستويات الأكاديمية بالمحافظة وقطاعات التعليم التابعة لها. وأوضح الصيادي أن إجراءات النقل الداخلي تمت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم وبما يتوافق مع الحاجة في المجال التربوي مما يساهم في بداية مثالية للعام الدراسي الجديد كنسبة من الانتقالات. بلغت 49٪ ونسبة التحويلات 65٪.

تعليم محافظة نجران

أقر تعليم منطقة نجران، أمس، إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444 هـ.

وأوضح مدير التربية والتعليم بالمنطقة، فهد بن عقله، أن إجراءات التحويل الداخلي استندت على عناصر التمايز المعتمدة من وزارة التربية والتعليم وحسب الحاجة في المجال التربوي، مما يعزز استقرار جميع المدارس ويسهم في بداية جيدة للعام الدراسي الجديد.

وبين أن إجراءات التحويل الداخلي تمت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة حيث بلغ معدل النقل للمعلمين 41٪ وللمعلمين 36٪، مبينا أنه يمكن الاطلاع على نتيجة إجراءات التحويل الداخلي من خلال حسابات المعلمين. . والمعلمين في نظام نور، مشيرين إلى أن إجلاء المنقولين والتحويلات الإلكترونية في نظام فارس من خلال حساب مديري المدارس المنقول منها المعلم والمعلم، في حين يجب على المعلم والماجستير المحولين التنزيل مباشرة إلى نظام فارس بعد الموافقة على إخلاء المسؤولية.

نتائج النقل في مكة

كما أعلنت المديرية العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن الحركة الداخلية للمعلمين والمعلمات بعد موافقتها الرسمية، حيث حققت أعلى نسبة تحقيق للرغبة بنسبة تجاوزت 68.59٪ وهي نسبة غير مسبوقة.

وكشفت الإدارة أن عدد المتقدمين للحركة بلغ 6،100، وتفكرت الحركة في نقل 4،206 منهم، حيث عملت إدارة شؤون التدريس على تلبية رغبات 2،213 معلمًا، بنسبة 70.93٪ من الإجمالي. . 3121 معلمًا طلبوا التحويل، بينما تم تلبية رغبات التحويل لحوالي 1،995 معلمًا. من 2979 متقدمًا بنسبة 67.88٪.

تمت الموافقة على حركة النقل الداخلي وفق معايير واضحة. من أجل تحقيق العدالة بين المتقدمين والمتقدمين، وتحقيق الأمنيات وفق ما هو متاح وضمن برنامج إلكتروني مخصص لهذه الحركة، مما سيسهم في انطلاقة جادة لعام دراسي جديد بمكة المكرمة.