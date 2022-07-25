3 اكتشافات نفطية وغازية فِيْ الجزائرية.. تعاون جديد مع إيني

أعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك فِيْ بيان لها اليوم الاثنين، اكتشاف النفط واكتشافِيْن للغاز.

أعلنت شركة النفط الجزائرية “سوناطراك”، فِيْ بيان، أن “العرب اليوم نيوز” حصلت على نسخة منها، أنها “حققت 3 اكتشافات، من بينها اكتشافان للغاز، بناء على جهدها الخاص، واكتشاف نفطي فِيْ العراق. شراكة مع شركة ايني الايطالية.

الأول – بحسب سوناطراك – هُو اكتشاف الغاز المكثف فِيْ “خزانين” من الطبقة الديفونية، وذلك بعد التنقيب الذي قامت به سوناطراك فِيْ بئر استكشافِيْة فِيْ “عين عكر” جنوب غرب – IEKSW-1 فِيْ البحث. منطقة عين امناس 2 بحوض اليزي. .

وبلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300 ألف متر مكعب من الغاز و 26 م 3 / يوم من المكثفات من الخزان الأول و 213 ألف م 3 / يوم من الغاز و 17 م 3 / يوم من المكثفات من الخزان الثاني.

الاكتشاف الثاني قام به سوناطراك وشريكتها إيني، بعد حفر بئر الاستكشاف غارد أولاد جمعة غرب -1 (RODW-1) فِيْ منطقة أبحاث سيف فاطمة 2 الواقعة فِيْ المنطقة الشمالية من حوض بركين.

كشف بئر غارد أولاد جمعة غرب 1 (RODW-1)، وهُو الثالث فِيْ حملة الحفر الاستكشافِيْة الحالية فِيْ المنطقة المذكورة، عَنّْ اكتشاف النفط الخام فِيْ الأحجار الرملية لخزان TAGI فِيْ التكوين الترياسي.

ووقعت الجزائر وإيطاليا فِيْ أبريل الماضي اتفاقية وصفت بـ “تاريخية” لـ “زيادة صادراتها من الغاز إلَّى إيطاليا بمقدار 4 مليارات متر مكعب”، وبدأ تنفِيْذها فِيْ الأسبوع الثالث من يوليو، ليرتفع الإجمالي إلَّى 25 مليار متر مكعب.

اتفاقية ضخمة أخرى وقعتها سوناطراك الجزائرية مع 3 شركات نفطية عالمية كبرى فِيْ وقت واحد فِيْ يوليو وهِيْ “إيني” الإيطالية و “توتال” الفرنسية و “أوكسيدنتال” الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار.

وتعود المنطقة المتعاقد عليها إلَّى بركين (بلوك 404 و 208) الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود، بهدف تنفِيْذ تطوير واستغلال هذه المنطقة من خلال برنامج “ أشغال ” والذي يشمل على وجه الخصوص إجراء أعمال زلزالية ثلاثية الأبعاد عالية الكثافة. دراسات وحفر مائة (100) بئر نفط، وتحويل 46 بئراً إلَّى آبار على أساس تكنولوجيا ضخ المياه والغاز بالتناوب لتحسين استخلاص الهِيْدروكربونات.

بالإضافة إلَّى استكَمْال المبادئ التوجيهِيْة لتحسين أداء منشآت الإنتاج، واعتماد الحلول الرقمية لإدارة الحقول النفطية، وتنفِيْذ مشروعين تجريبيين (02) لاستخراج النفط المعزز (EOR)، والدراسات والمشاريع البيئية ذات الصلة. لتقليل البصمة الكربونية.