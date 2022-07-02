3 خطوات لاتخاذ قرار القرض السكني

أكد المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري، المهندس إبراهيم الصحن، أن خطوات اتخاذ قرار القرض السكني من أهم الأمور التي تهم الكثير من المواطنين، ولكن اتخاذ هذه الخطوة لا بد من توخي الحذر.

وأشار الصحن، في تصريحات لقناة الإخبارية، إلى أن المطلوب من الشخص في المقام الأول التأكد من أن وضعه وقدراته المالية تتناسب مع هذه الخطوة. لأن اتخاذ قرار قرض الرهن العقاري مهم جدًا لكل رب أسرة ولكل من يريد الاستقرار في منزل طويل الأجل.

خصم الرسوم المصرفية

وشدد على أن من أهم القضايا التي تؤثر على كثير من أصحاب الدخول المتوسطة والأقل من المتوسط ​​، مسألة خصم الرسوم المصرفية من الراتب، والتي تشكل اليوم حوالي 60 إلى 65٪، وهو ليس بجهد اقتصادي بسيط. بالإضافة إلى أن الإجازات يتم خصمها اليوم بين 30 و 35٪، مما يعني أن هناك رسومًا إضافية سيتكبدها الشخص خلال الشهر.

3 خطوات

وأضاف المختص أنه إذا أراد الشخص اتخاذ قرار بشأن القرض السكني، فيجب أن يتم ذلك من خلال الإجراءات، أي عدم الشراء المباشر للمنزل الذي سيعيش فيه على المدى الطويل، وثانيًا، يجب أن ينتقل من حالته من المستأجر لمشتري نفس الوحدة التي تقيم فيها، وثالثًا، يجب عليك شراء ما يعرف باسم الإسكان المؤقت يمكن أن يتراوح من شقة إلى دوبلكس أو فيلا، إلخ.