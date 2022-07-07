3 خطوات للاستفادة من بطاقة الحاج الذكية 

أكد تطبيق توكلنا خدمة أن بطاقة الحج تهدف إلى عرض بطاقة الحج الذكية في المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، للاستفادة منها في المواصلات والوصول إليها والتنقل بين المناسك.

طريقة استخدام الخدمة

تسجيل الدخول إلى تطبيق خدمات توكلنا

الوصول إلى المحفظة الرقمية

الاطلاع على بطاقة الحج من قائمة الوثائق الأخرى

اشترك في خدمات توكلنا

سبق لتطبيق توكلنا خدمات شرح خطوات التسجيل في “توكلنا خدمات”، مسلطاً الضوء على أهمية تحديث التطبيق والتسجيل من خلال الخطوات التالية

– قم بتسجيل الدخول إلى Tawakkalna، وتأكد من تنزيل تطبيق Tawakkalna Services واضغط على خيار Go.

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