3 دروس مستفادة من عقوبات الاتحاد فِيْ قضية حمد الله

الحديث عَنّْ العقوبات التي تعرض لها الاتحاد فِيْ سياق معاملة النجم المغربي عبد الرازق حمدالله، خاصة وأن العقوبات كانت قاسية بحق اللاعب والنادي، لذا تحدث البعض عَنّْ الدروس المستفادة من هذه العقوبات أنه لن يتكرر فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن.

الدرس الأهم فِيْ هذه الحالة هُو عدم التفاوض مع لاعب عقده ساري المفعول مع ناديه، ويجب أن يتم التفاوض بطرق مشروعة لأن هذا يستبعد أي عقوبة لأي ناد.

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الدرس الآخر المستفاد هُو الوضوح فِيْ كل شيء. يجب أن يكون النادي واضحًا فِيْ تعاملاته مع وكلاء اللاعبين ومع اللاعب الذي يتفاوض معه، وكذلك مع النادي الذي لديه عقد مع اللاعب المراد توقيعه.

كشفت عقوبات الاتحاد عَنّْ درس ثالث مهم للغاية فِيْ هذه الحالة، وهُو عدم التلاعب بوكلاء اللاعبين ووسطاءهم، لأنهم أسرع فِيْ العقوبات والغرامات.

وفِيْ هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفِيْة خلال اليومين الماضيين أن العامل الرئيسي فِيْ حرمان الاتحاد من العقود لفترة وإيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر وحامد البلوي لمدة 6 أشهر ومشعل السعيد 3 أشهر. أشهر بالإضافة إلَّى الغرامات المالية على “وسيط” الصفقة بين الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأكدت تقارير أن الوسيط يقف وراء مفاوضات نادي الاتحاد عبر حامد البلوي مع عبد الرزاق حمدالله، ووثق هذه المفاوضات بالصوت والصورة للحصول على نسبة من قيمة الصفقة، لكنه فوجئ فِيْما بعد بذلك. ولم يرد مسؤولو العميد على مكالماته فذهب بالفِيْديوهات والتسجيلات للنصر.

وشهد الوسيط أمام لجنة شروط واحتراف اللاعبين، حول ما حدث خلال المفاوضات بين نادي الاتحاد عبر حامد البلوي ومشعل السعيد لضم عبدالرزاق حمدالله خلال فترة وجوده مع النصر ووقع شهادته فِيْ. جاري الكتابة. .

وإزاء هذه الشهادة وتلك الوثائق الموثقة بالصوت والصورة، قررت لجنة احترافِيْة اللاعبين وشروطهم فرض عقوبات على نادي الاتحاد من خلال حرمان النادي من ضم لاعبين جدد لفترة واحدة خلال السوق الشتوي المقبل. مثل غرامة 500 الف ريال ووقف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 اشهر وحامد البلوي 6 اشهر ومشعل السعيد 3 اشهر غير شاملة الغرامات المالية.

أنهى مسؤولو نادي النصر عقد عبد الرزاق حمدالله فِيْ نوفمبر الماضي لأسباب تأديبية، قبل أن ينتقل مجانًا فِيْ الشتاء إلَّى نادي الاتحاد لمدة موسم ونصف.

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