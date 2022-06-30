3 دولارات خسائر.. النفط يهبط بفعل الإمدادات والمخزون

واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الخميس بما يزيد عَنّْ 3 دولارات لتصل إلَّى 106.06 دولارات للبرميل، وهُو أدنى مستوى خلال الجلسة.

تراجعت أسعار النفط اليوم، فِيْ تعاملات متقلبة، حيث قام السوق بتقييم المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية وزيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأمريكية.

كشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.8 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 24 يونيو، متجاوزة بكثير توقعات المحللين فِيْ استطلاع لرويترز عَنّْد 569 ألف برميل. ارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.

ارتفعت مخزونات الوقود مع تكثيف المصافِيْ لنشاطها، حيث كانت تعمل بنسبة 95٪ من طاقتها الإنتاجية، وهُو أعلى مستوى لهذا الوقت من العام فِيْ 4 سنوات، بحسب رويترز.

قال محللون فِيْ ANZ إن المزيد من اضطرابات الإمدادات حدت من انخفاض الأسعار، مع تعليق الشحنات الليبية من مينائين شرقيين رئيسيين، بينما شهدت الإكوادور انخفاضًا فِيْ الإنتاج بسبب الاحتجاجات.

فِيْ الوقت نفسه، تواصل كتلة أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين، بما فِيْ ذلك روسيا، اليوم الخميس، الاجتماعات التي بدأت أمس، رغم أن المصادر قالت إن هناك توقعات قليلة بشأن الضخ. المزيد من الزيت.