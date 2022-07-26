3 ركائز تضمن نجاح “مبادرة فارم” فِيْ إنقاذ سلاسل الإمداد العالمية

تأسست مبادرة فارم فِيْ المقام الأول لمكافحة المضاربة فِيْ الأسواق العالمية، فِيْ ظل ارتفاع الأسعار، وسط حالة من عدم اليقين التي تحيط بالأسْهُمْ العالمية.

تحظى مبادرة “المزرعة” بفرص كبيرة للنجاح فِيْ تحقيق أهدافها، وخاصة دعم سلاسل التوريد العالمية، فِيْ ظل تعاون دولي كبير بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع والاتحاد الأفريقي، بدعم من مختلف منظمات الأمم المتحدة.

يأتي ذلك فِيْ إطار ركائز واضحة للمبادرة. سيضمن العمل عليها نجاح المبادرة فِيْ تعزيز الصمود فِيْ مجالات الأغذية والزراعة، وتجنب التداعيات الكارثية لحرب أوكرانيا.

كانت مبادرة فارم (تعزيز المرونة فِيْ الأغذية والزراعة) تهدف فِيْ الأصل إلَّى منع النتائج الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي.

هذه الحرب لها بالفعل عواقب وخيمة فِيْ العديد من البلدان الضعيفة مما يؤثر على مستويات الأسعار والإنتاج والوصول إلَّى الحبوب وإمداداتها، وخاصة القمح.

تلعب روسيا وأوكرانيا دورًا فاعلًا فِيْ إنتاج العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب، وتوفران حوالي 30٪ من صادرات القمح العالمية. تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلَّى تفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي وتهدد بإدخال ملايين الأشخاص فِيْ أزمة غذائية فِيْ البلدان الأكثر ضعفاً.

مبادرة فارم

فِيْ مارس الماضي، أعلنت 27 دولة فِيْ الاتحاد الأوروبي إطلاق مبادرة فارم للتخفِيْف من تداعيات أزمات الغذاء التي سببتها الأزمة الأوكرانية على البلدان الأكثر تضررًا.

يهدف برنامج “فارم”، المستوحى من منصة كوفاكس الدولية لتوزيع اللقاحات المضادة لفِيْروس كوفِيْد، على وجه الخصوص إلَّى توفِيْر مزيد من الشفافِيْة حول الاحتياطيات العالمية، وضمان تزويد البلدان الأكثر عرضة للخطر بما تحتاجه وتشجيع الإنتاج فِيْ المناطق المعرضة للخطر.

الأمم المتحدة تدعم فارم

أعلنت وكالات الأمم المتحدة الثلاث المسؤولة عَنّْ الغذاء، دعمها لمبادرة “المزرعة” الأوروبية التي تهدف إلَّى التخفِيْف من أزمة الغذاء التي سببتها الحرب فِيْ أوكرانيا، بحسب وزير الزراعة الفرنسي.

التقى وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيك فِيْ روما مع ممثلين عَنّْ برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، كل منهم ” وأكدوا موافقتهم على دعم هذه المبادرة الفرنسية “، بحسب وزير الزراعة. .

يهدف برنامج فارم، الذي أطلقته دول الاتحاد الأوروبي فِيْ مارس، إلَّى الحفاظ على إمدادات الغذاء فِيْ العالم ميسورة التكلفة من خلال جعل الأسواق الزراعية أكثر كفاءة ودعم الإنتاج فِيْ أوكرانيا على الرغم من الحرب، وكذلك فِيْ البلدان الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح دينورماندي أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تعهدت “بمكافحة المضاربة بشفافِيْة فِيْ مخزونات” الحبوب، فِيْ حين أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) “يستثمر فِيْ البلدان التي من المحتمل أن تواجه صعوبات”.

ويأمل لو دريان أن يبدأ العمل قبل نهاية يونيو مع “آلية تنظيم وجهاز وآلية تنسيق” مع هذه الوكالات، بالتعاون مع مجموعة السبع.

وأشار إلَّى أن “التحرك الآن سيسمح لنا بتجنب أزمة غذاء عالمية ستكون كارثية على الجميع”.

أعرب مدير برنامج الغذاء العالمي ديفِيْد بيسلي يوم الثلاثاء عَنّْ قلقه إزاء تراكَمْ المناخ، والأزمات الصحية والجيوسياسية الآن فِيْ أوكرانيا، “سلة غذاء العالم”، فِيْ وقت يوجد فِيْه 280 مليون شخص “على شفا المجاعة”.

وأضاف أنه “فِيْ الأشهر الثمانية إلَّى التسعة المقبلة، سيتعين على قادة العالم لعب دور” لدعم السكان المعرضين للخطر والتحذير من أي مجاعة قد تؤدي إلَّى عدم الاستقرار السياسي “.

أركان نجاح فارم

أطلقت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع شركائها فِيْ الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع والاتحاد الأفريقي، مبادرة لتعزيز الصمود فِيْ مجالي الغذاء والزراعة فِيْ 24 مارس 2022، من أجل منع أزمة غذاء هائلة.

توفر هذه المبادرة آلية لمعالجة أزمة الغذاء ترتكز على ثلاث ركائز، وفقاً للدبلوماسية الفرنسية.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية على حسابها على تويتر، فإن مبادرة فارم ترتكز على ثلاث ركائز، تشمل تخفِيْف الاضطرابات التي تواجه الأسواق الزراعية، وضمان حصول الدول الأكثر تضررًا من تداعيات الحرب على السلع الزراعية بأسعار مناسبة، وتعزيز القدرات الزراعية بطريقة مستدامة.

الركيزة التجارية

تهدف هذه الركيزة، بالتعاون الوثيق مع منظمة التجارة العالمية، إلَّى تجنب “أزمة ثقة” فِيْ الأسواق الزراعية، من خلال منع القيود على الصادرات وتعزيز الشفافِيْة فِيْ الأسعار والمخزونات الزراعية. صدر مؤخراً قرار بإعفاء مشتريات برنامج الأغذية العالمي من أي قيود على الصادرات خلال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وهُو ما يمثل إنجازاً هاماً فِيْ هذا الصدد.

ركيزة التضامن

تعمل فرنسا بشكل وثيق مع برنامج الغذاء العالمي لوضع آلية تضامن من شأنها أن تساعد فِيْ التخفِيْف من التداعيات فِيْ حالة تصاعد الأزمة.

ستسمح هذه الآلية لبرنامج الأغذية العالمي و / أو البلدان الأكثر عرضة للخطر بتوريد المنتجات بأسعار أقل من أسعار السوق.

يعتبر دعم القطاع الزراعي الأوكراني وتصدير الحبوب الأوكرانية من خلال مبادرة “ممرات التضامن” فِيْ صميم أولويات مبادرة تعزيز المرونة فِيْ مجالات الأغذية والزراعة.

إن مشاركة الشركات الخاصة المتخصصة فِيْ إنتاج الحبوب ونقلها وتجارتها فِيْ جهُود التضامن هذه أمر أساسي.

ركيزة الإنتاجية

تهدف الركيزة الثالثة لمبادرة المرونة الغذائية والزراعية إلَّى تسريع الانتقال إلَّى أنظمة غذائية مستدامة وقادرة على الصمود، لا سيما فِيْ القارة الأفريقية حيث السيادة الغذائية ضرورية، بالتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

ينبغي البناء على إنجازات الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي فِيْ 18 فبراير 2022 فِيْ الإنتاج الزراعي والغذائي المستدام، ومبادرة الجدار الأخضر العظيم ومبادرة البروتينات النباتية.

تقترح فرنسا وشركاؤها الأوروبيون مشاريع عملية على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، وسيتطلب تنفِيْذها مشاركة جميع الجهات الفاعلة فِيْ القطاعين العام والخاص، من خلال مبادرة تعزيز الصمود فِيْ مجال الأغذية والزراعة ومع دعم المنظمات الدولية الناشطة فِيْ مجال الأمن الغذائي والتغذية.

وذلك مع تحالف عالمي من الجهات الفاعلة فِيْ القطاعين العام والخاص من أجل المرونة الغذائية الدولية.