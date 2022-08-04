3 سفن حبوب تتأهب للتحرك.. موانئ أوكرانيا تطمئن أسواق الغذاء

حالة من التفاؤل تسود العالم، مع بدء استئناف شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ما يشير إلَّى تراجع أسعار المواد الغذائية عالمياً.

غادرت السفِيْنة الأولى أوكرانيا فِيْ أوائل أغسطس، واليوم الخميس، بعث وزير الدفاع التركي برسالة تفاؤل أخرى، بعد أن تحدث عَنّْ احتمال تحرك 3 سفن أخرى يوم الجمعة.

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم، نقلاً عَنّْ الوزير خلوصي أكار، إن هناك خططًا لإبحار 3 سفن من الموانئ الأوكرانية غدًا الجمعة، بموجب اتفاق للإفراج عَنّْ صادرات الحبوب فِيْ الجمهُورية السوفِيْتية السابقة.

وقال أكار أيضًا إنه من المتوقع أن تتجه سفِيْنة فارغة إلَّى أوكرانيا بعد تفتيشها فِيْ اسطنبول. وأضاف البيان أن أكار أجرى محادثات مع وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين لبحث الوضع بشأن شحنات الحبوب.

دخلت الصفقة الروسية الأوكرانية لتصدير آمن للحبوب حيز التنفِيْذ فِيْ أوائل أغسطس، بعد أن أعلنت تركيا، الدولة الوسيطة بين الطرفِيْن المتحاربين، إبحار سفِيْنة محملة بالذرة من ميناء أوديسا، بموجب اتفاقية ممر آمن مضمون، مضيفا أن المزيد من السفن ستتبع.

الباخرة “رزوني” التي ترفع علم سيراليون ستتوجه إلَّى لبنان. قال مسؤولون أوكرانيون إن هناك 17 سفِيْنة رست فِيْ موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وعلى متنها 26 ألف طن من البضائع.

ووصلت السفِيْنة إلَّى اسطنبول فِيْ 2 آب / أغسطس، واستمرت فِيْ وجهتها بعد عمليات التفتيش التي ستجرى فِيْ اسطنبول، حيث تم إنشاء مركز تنسيق للإشراف على السفن المغادرة من أوكرانيا وتفتيش السفن القادمة بحثًا عَنّْ أسلحة كجزء من الاتفاقية.

توقفت الشحنات البحرية الأوكرانية منذ 24 فبراير، مما أدى إلَّى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيت الطهِيْ والوقود والأسمدة، وفقًا لرويترز.

ونفت موسكو مسؤوليتها عَنّْ أزمة الغذاء، وألقت باللوم على العقوبات الغربية فِيْ تباطؤ الصادرات.

تعد روسيا وأوكرانيا من كبار موردي القمح العالميين، وارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا إلَّى مستويات قياسية الشهر الماضي، مع تزايد المخاوف بشأن نقص المحاصيل وسط أسوأ موجة جفاف فِيْ الولايات المتحدة منذ نصف قرن.

كَمْا تجاوزت أسعار المحصولين الأساسيين ذروتها منذ أزمة الغذاء 2007-2008، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار المحاصيل الأساسية الأخرى مثل القمح والأرز.