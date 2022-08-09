3 سيناريوهات تنتظر نياكاتي فِيْ الاتفاق بعد معسكر تركيا

بين البيع النهائي أو البقاء أو المغادرة على سبيل الإعارة، يواصل الفرنسي يوسف نقاتي احتكار أضواء نادي الاتفاق، حيث يثير اللاعب الفرنسي الجدل منذ أسابيع، وربما منذ نهاية الموسم الماضي، على مستقبله الكروي. .

الاتفاق يتحدث عَنّْ مصير نياكاتي خاصة فِيْ ظل الجدل الذي يفرضه اللاعب الفرنسي على مستقبله، وظهرت تقارير قوية قبل أسابيع أن مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل قرر بيع الوقت المتبقي على عقده للمهاجم الفرنسي يوسف نقاتي الذي انتقل للنادي من الاتحاد لمدة عام ونصف خلال موسم الشتاء الماضي.

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وأوضحت هذه التقارير أن الاتفاق الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لم يفِيْد المهاجم الفرنسي كثيرًا، الذي كان يعاني من إصابة، وبعد تأهِيْله شارك فقط فِيْ عدد قليل من المباريات وشارك فِيْها كبديل، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أن طريقة اللعب لا تناسبك.

وأشارت هذه التقارير إلَّى أن إدارة الصفقة فضلت بيع المدة المتبقية من عقد يوسف نكاتي، أو إعارته، والاستفادة من بديل له خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك أندية قطرية وإماراتية تريد تعاقد معه.

بينما أشارت تقارير أخرى إلَّى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سيبقى حتى نهاية عقده، وبين هذا وذاك اتضح أن المهاجم الفرنسي سيستمر فِيْ الاتفاق حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فِيْ حال عدم الاتفاق عليه. قد يحضر بديلاً له خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية وسيصبح الأمر أكثر وضوحًا بعد فترة طويلة من عودة الفريق من معسكرهم فِيْ الخارج، والموجود حاليًا فِيْ تركيا.

أنهى فريق الاتفاق موسمه فِيْ المركز 11 فِيْ الترتيب المنقضي للدوري السعودي، بعد أن قادهم كارتيرون فِيْ 8 مباريات، وفاز فِيْ 3 مباريات، وتعادل فِيْ مباراتين وخسر 3 مرات.