3 شراكات اقتصادية فِيْ 2022.. مبادرات استراتيجية ضمن خطة الإمارات للخمسين

منذ بداية عام 2022، وقعت الإمارات 3 اتفاقيات اقتصادية شاملة مع دول كبرى مثل إندونيسيا والهند وإسرائيل.

يأتي إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أهم الشركاء الدوليين فِيْ إطار حزمة من المبادرات الإستراتيجية ضمن خطة دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً القادمة.

الإمارات وإندونيسيا … شراكة اقتصادية شاملة

جاءت أحدث اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وقعتها دولة الإمارات مع إندونيسيا اليوم بهدف تنشيط التجارة الثنائية بين البلدين ورفع قيمتها الإجمالية من حوالي 3 مليارات دولار سنويًا فِيْ عام 2022 لتصل إلَّى 10 مليارات دولار سنويًا خلال 5 سنوات عَنّْ طريق تخفِيْض الجمارك أو إلغائها. واجبات على نطاق واسع. للسلع والخدمات، مما يخلق فرصًا جديدة للمصدرين والشركات على كلا الجانبين.

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا إلَّى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للمصدرين والشركات على كلا الجانبين.

بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهُورية إندونيسيا، ستحصل أكثر من 80٪ من صادرات الإمارات إلَّى إندونيسيا على إعفاء فوري من الرسوم الجمركية، وستسهم الاتفاقية فِيْ زيادة القيمة الإجمالية للتجارة فِيْ الخدمات بين البلدين.، لتصل إلَّى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

سيتم تبسيط الإجراءات الجمركية، وفِيْما يتعلق بالتجارة الرقمية، ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية القيام بأعمال تجارية مع أكبر اقتصاد فِيْ جنوب شرق آسيا، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.4٪ فِيْ عام 2022، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهُورية إندونيسيا إلَّى خلق المزيد من الفرص فِيْ القطاعات سريعة النمو فِيْ الاقتصاد الإسلامي، والتي من المتوقع أن تصل إلَّى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.

كَمْا سيعمل على تسريع وتيرة تصل إلَّى 10 مليارات دولار فِيْ المشاريع الاستثمارية فِيْ القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مع تشجيع التعاون المستقبلي فِيْ مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.

تهدف الاتفاقية إلَّى تحقيق تقدم تقني سريع فِيْ القطاعات الواعدة بما فِيْ ذلك تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، مما يؤدي إلَّى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي فِيْ البلدين. ستعزز الاتفاقية التاريخية موقع الممر بين الجنوب والجنوب للتجارة العالمية.

أطلقت الإمارات وإندونيسيا محادثات تهدف إلَّى التوصل إلَّى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال سبتمبر 2022 ضمن رؤية مشتركة لتوسيع الفرص الاقتصادية، ودعم التعافِيْ من جائحة “كوفِيْد -19″، والإعلان عَنّْ مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، بالإضافة إلَّى الارتقاء. العلاقات الثنائية فِيْ مختلف المجالات إلَّى آفاق جديدة، مع الأخذ فِيْ الاعتبار أن التجارة البينية الإقليمية غير النفطية بين البلدين بلغت 3 مليارات دولار فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 62٪ عَنّْ عام 2022 و 17٪ عَنّْ عام 2022.

يواصل البلدان التعاون بشكل أوثق من خلال العمل معًا فِيْ مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية، بما فِيْ ذلك أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة فِيْ العالم.

كَمْا تعهدت الإمارات بتقديم 10 مليارات دولار لهِيْئة الاستثمار الإندونيسية، وفِيْ الوقت نفسه أصبحت الحكومة الإندونيسية أكبر مُصدر للصكوك فِيْ ناسداك دبي فِيْ مايو 2022.

الشراكة بين الامارات والهند .. هدفها 100 مليار دولار

وقعت الإمارات والهند، فِيْ 18 فبراير، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، تعزز العلاقات التاريخية بينهما، والوصول المتبادل إلَّى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية.

كَمْا يمهد الاتفاق الطريق أمام آفاق أوسع للتعاون الاستراتيجي، ورفع تجارة البنية التحتية غير النفطية من 60 مليار دولار إلَّى أكثر من 100 مليار دولار فِيْ غضون 5 سنوات.

يشار إلَّى أن الإمارات من أهم الدول المستثمرة فِيْ الهند، حيث تستحوذ على أكثر من 2٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ الهند، والأولى عربياً والتاسع عالمياً، بقيمة تزيد عَنّْ أكثر من 12 مليار دولار (44 مليار درهم) بنهاية 2022.

نما حجم التجارة بين الإمارات والهند 14 مرة من 11.6 مليار درهم عام 2002 إلَّى 162.8 مليار درهم بنهاية عام 2022.

تعد الهند من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، سواء فِيْ الاستثمارات المصدرة أو المستلمة من الدولة، حيث تستحوذ الهند على أكثر من 25٪ من إجمالي استثمارات الدول الآسيوية غير العربية الواردة إلَّى الإمارات.

الإمارات وإسرائيل … شراكة تحول التحديات إلَّى فرص

فِيْ 13 مايو 2022، أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتنشيط التجارة البينية غير النفطية، لتصل إلَّى 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل العديد من المزايا لاقتصاديات البلدين من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على 96٪ من البضائع، والتي تدر حوالي 99٪ من عائدات التصدير. كَمْا أنه يعزز وصول المصدرين إلَّى الأسواق ويجذب المزيد من الاستثمارات ويخلق فرصًا جديدة فِيْ القطاعات الرئيسية. مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

كَمْا تحفز الاتفاقية نمو قطاعات الخدمات مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والبناء، وتوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة فِيْ البلدين للتوسع عالميًا.

من المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل التدفقات التجارية بين البلدين، لتصل إلَّى 10 مليارات دولار سنويًا فِيْ غضون 5 سنوات. فِيْ قيمة صادرات البلاد غير النفطية.

شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل نموًا سريعًا منذ توقيع اتفاقية السلام الإبراهِيْمي فِيْ سبتمبر 2022، حيث سجلت التجارة البينية الإقليمية غير النفطية حوالي 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس 2022، بينما سجلت 1.06 مليار دولار خلال الربع الأول. هذا العام، وهُو 5 أضعاف ما تم تسجيله فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.