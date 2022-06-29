3 صفقات أجنبية على رادار الأهلي في الصيف

أكدت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن استقرار مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعزيز صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بثلاث صفقات خارجية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في الفترة الأخيرة، يرى المسؤولون عن الأهلي أن العبقرية الحمراء بحاجة إلى تعزيزات باتفاقيات قوية في عدة مراكز، لذا فإن النية هي توقيع أكثر من اتفاقية أجنبية معلقة في السوق الصيفي المقبل، خاصة على مستوى الهجوم. جزء.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمباراة القادمة مع نظيره نادي سموحة الإسكندرية في الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة سموحة أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الأربعاء، 29 يونيو، الساعة التاسعة والنصف مساءً والعاشرة والنصف في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات اليوم الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنقل مباراة المارد الأحمر بقيادة مدربه المؤقت سامي كوموس أمام نظيره سموحة من الإسكندرية بقيادة عبد الحميد بسيوني والمقرر إقامتها على ملعب “الإسكندرية” عبر أون تايم سبورتس.