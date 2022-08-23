3 طرق سهلة لتذكر شرب احتياجك الكافي من الماء

حددت وزارة الصحة ثلاث طرق منزلية يجب على الشخص أن يتذكرها لشرب كمية كافية من الماء في اليوم.

قالت منصة التوعية الصحية الرئيسية التابعة لوزارة الصحة، “عِش بصحة جيدة”، في رسم بياني “لا حتى العطش يضربك … أسهل 3 طرق لتذكير نفسك بشرب كمية كافية من الماء”.

3 طرق لشرب كمية كافية من الماء

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تذكير الشخص بشرب حاجته للمياه من خلال توفير زجاجات مياه بالقرب منه، بالإضافة إلى تحديد هدف يومي لكمية المياه.

الطريقة الثالثة هي ضبط منبه لتذكير الشخص كل ساعة بالأمر، أو تنزيل تطبيق التذكير بالماء.