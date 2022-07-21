3 طلبات من حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتنتظر الجماهير المصرية المواجهة الشرسة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الليلة، الخميس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل المباراة على القنوات الرياضية المصرية Ontime Sports القناة الحصرية والرسمية لمباريات البطولة المحلية المصرية لهذا الموسم.

وحكم مباراة فريق الاهلي والزمالك

ويدير المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك الحكم البولندي شيمون مارسينياك، وبول سوكولنيكي مساعدًا أول، وتوماس ليستفيشيك مساعدًا ثانيًا، ولوكاس كوزما حكماً رابعًا، وتوماس موسيت حكم فيديو، وسيباستيان جارزيباك كمساعد حكم فيديو. له في إدارة الحزب.

3 طلبات من الحكم البولندي قبل القمة

قدم شيمون مارسينياك حكم مباراة الأهلي والزمالك 3 طلبات لاتحاد الكرة ولجنة الحكام قبل انطلاق مباراة القمة التي تنطلق الساعة 900 مساء على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب تقارير صحفية، قدم الحكم البولندي لمباراة الأهلي والزمالك ثلاثة طلبات لتجنب حدوث أي أزمة قبل وأثناء مباراة القمة.

وطالب مارسينياك البولندي بضمان أمن تقنية الفيديو وعدم وجود مشاكل فنية في أجهزة وشاشات الـ “VAR” لتسهيل إدارة قمة الأهلي والزمالك.

كما طالب بإعطاء تعليمات صارمة لقائدي الفريقين قبل بدء نهائي الكأس حتى لا يعارضوا قرارات الحكم حتى لا تحدث أزمة في المباراة.

كما دعا مارسينياك المتخصصين في ملاعب استاد القاهرة إلى توجيههم بإغراق الملعب بالماء قبل ساعات من انطلاق المباراة.