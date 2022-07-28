3 عروض رسمية.. الأهلي يتحدى الجميع ويرفض رحيل نجم الفريق

ويسعى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لتجاوز أزمة هبوطه إلَّى الدرجة الأولى “الأصفر”، والمحافظة على قوة الفريق للعودة بسرعة إلَّى دوري المحترفِيْن.

بدأ الأهلي المرحلة التحضيرية للموسم الجديد من الدوري “الأصفر”، بعد هبوطه إلَّى المركز الخامس عشر فِيْ جدول الدوري المحترف الموسم الماضي.

وأكد الإعلامي أحمد الجدي، أن حارس مرمى الراقي محمد الربيعي تلقى 3 عروض رسمية من أندية “الاتفاق والتعاون والخليج”، للانتقال إلَّى أحدهم فِيْ الموسم المقبل.

وأضاف الجدي أن مجلس إدارة الأهلي رفض جميع العروض المقدمة للربيعي بسبب حاجة الفريق الفني له للموسم المقبل.