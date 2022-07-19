3 عروض رسمية تٌقرب نجم الأهلي من الرحيل

كشفت تقارير إعلامية، في الساعات الماضية، أن النادي الأهلي تلقى 3 عروض رسمية لشراء الدولي الموزمبيقي لويس ميسيسوني، جناح الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أن شركة كرة القدم الأهلي لديها 3 عروض رسمية لشراء اللاعب الموزمبيقي لويس ميسوني، هذا الصيف، وهم الهلال السوداني، ويونغ أفريكانز من تنزانيا، وسيمبا من تنزانيا.

وأفادت أن نادي الهلال السوداني ويونغ أفريكانز هما الأقرب حتى الآن من الدولي الموزمبيقي الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمباراة القادمة أمام الزمالك في أحدث نسخة من نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الجني الأحمر أمام الزمالك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.