3 عروض لـ”نجم النصر”.. تعرف على الوجهة القادمة فِيْ صيف 2022

تلقى أحد نجوم الفريق الكروي الأول لنادي النصر 3 عروض رسمية، بهدف ضمه صيف 2022، بحسب آخر أخبار الصحافة، مساء الأحد.

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شهد فريق النصر الأول لكرة القدم صيفًا حارًا فِيْ صيف عام 2022، بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ثم استقدام نجم كوت ديفوار جيزلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا وعبد الرحمن غريب.

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وأشار الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى رحيل نجم جديد فِيْ النصر، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفِيْ 2022.

وأكد أن النجم محمد قاسم تلقى 3 عروض لمغادرة النصر.

وأكد أن كلاً من الرائد والوحدة والخليج يرغبان فِيْ ضم الظهِيْر الأيسر محمد قاسم، موضحاً أن النصر واللاعب اتفقا على إنهاء شراكتهما فِيْ صيف 2022.

محمد قاسم، لم يستطع إقناع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، لذلك من المتوقع أن يتوقف وقته فِيْ النصر، فِيْ الفترة من 2022 إلَّى 2022.