3 عروض مغرية تهدد تولي بوميل تدريب المنتخب الأولمبي

كشفت تقارير إعلامية عن آخر التطورات في مفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

ويريد اتحاد الكرة التعاقد مع الفرنسي باتريس باومل، صاحب الخبرة التدريبية المتميزة، لتولي التوجيه الفني للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة، بعد خروج شوقي غريب من دورات تدريب الفراعنة.

3 عروض تهدد تدريب Baumel للمنتخب الأولمبي

وقدم باوميل 3 عروض، بالإضافة إلى المنتخب الأولمبي المصري من مولودية الجزائر، عرض من ناد فرنسي وثالث من فريق أفريقي، لكنه في النهاية أعطى الأولوية لتدريب الفراعنة الصغار.

بركات يقود المفاوضات مع باومل

وكشفت تقارير صحفية أن محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، يكثف مفاوضاته مع باتريس بوميل لتولي تدريب الفريق الأولمبي، في ظل الرغبة الفرنسية في تدريب الفرق الكبيرة.

وأعرب الفرنسي بوميل عن موافقته على تدريب المنتخب الأولمبي المصري، بعد مفاوضات مكثفة مع المسؤولين عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد وصول بومل لتدريب الفريق الأولمبي

وأبلغ باوميل محمد بركات، الثلاثاء، الذي كلف بالتفاوض معه، بالموافقة على تدريب الفراعنة.

ومن المقرر أن يصل باومل إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل لتوقيع العقود.