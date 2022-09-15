“3 عروض مغرية”.. نجم الهلال يحسم مستقبله رسميا

يبدو أن العروض المغرية لا تزال تطارد نجوم الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، بعد الروعة العظيمة فِيْ السنوات الأخيرة.

ويحتل الهلال المركز الثاني فِيْ جدول دوري الروشان السعودي 2022-2023 برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.

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كَمْا توج الزعيم، قبل أيام، بلقب كأس سوبر لوسيل. بعد الفوز على الزمالك المصري بـ “الضربات الترجيحية”، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

* كويلار يقرر مستقبله مع نادي الزمالك

وبحسب موقع ecosdanoticia، تلقى النجم الدولي الكولومبي جوستافو كويلار، اللاعب العادي فِيْ نادي الهلال، عروضا من 3 فرق كبيرة فِيْ البرازيل.

وانضم كويلار (29 عاما) إلَّى فريق الهلال الأول لنادي الهلال فِيْ صيف 2022 قادما من فلامنجو البرازيلي.

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النجم الكولومبي “اللامع” رفض التحدث مع هذه الأندية ؛ أخبرهم أن تركيزه حاليًا على نادي الهلال الذي تعاقد معه حتى 30 يونيو 2023.

يشار إلَّى أن جوستافو كوييار لعب 97 مباراة رسمية مع قائد الهلال، لم يسجل خلالها أي هدف، واكتفى بـ 3 تمريرات حاسمة لزملائه.