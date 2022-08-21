3 علامات تدل على إصابة طفلك بـ اضطراب الألعاب الإلكترونية

أصدرت وزارة الصحة تحذيراً بشأن اضطراب الألعاب الإلكترونية ؛ علما أنه أضيف إلى قائمة التصنيف الدولي للأمراض لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن اضطراب الألعاب الإلكترونية ؛ إنه نوع من الاضطراب ينتج عنه عدم القدرة على إيقاف المقامرة المستمرة وإعطاء الأولوية القصوى للأشياء المهمة في حياة الشخص.

وأشار إلى أن علامات الاضطراب الإلكتروني هي – انخفاض مستوى التركيز – ضعف العلاقات الاجتماعية – تغيير الأولويات الأساسية للإنسان مثل النوم والنظافة. – يتم تشخيص الاضطراب الإلكتروني عندما يؤثر على البيئة الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو العملية. لمدة لا تقل عن 12 شهرًا.

مراقبة المحتوى المرئي

و قبل؛ وحذر مجلس شؤون الأسرة من أهمية الرقابة الأبوية على المحتوى الذي يشاهده الأطفال في المواد المرئية والألعاب الإلكترونية.

وقال المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “اختيار المحتوى المناسب الذي يراه الأطفال هو مسؤولية الوالدين. لذلك، يجب مراعاة التصنيفات العمرية عند شراء الألعاب الإلكترونية والمواد المرئية للأطفال “.