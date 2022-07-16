3 علامات تنبهك لفساد اللحوم

حذرت هيئة الغذاء والدواء من ظهور بعض العلامات في اللحوم، مما يعني أنها في حالة سيئة وغير صالحة للأكل، وأوضحت في إنفوجرافيك على صفحتها الرسمية على تويتر أن العلامات تشير إلى تدهور اللحوم. يمكن تلخيصها على النحو التالي – تغير في الرائحة. بسبب تكوين الغازات التي تسببها البكتيريا تغير الملمس ؛ اللحوم الصحية لها قوام ناعم وسلس، في حين أن سطح اللحم الفاسد يكون لزجًا بسبب تكون البكتيريا. يتغير لون اللحم الفاسد من اللون الوردي إلى الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر ؛ في دلالة واضحة على فساده.

و قبل؛ قدمت أخصائية التغذية صفاء بازرعة نصائح حول الطرق الصحيحة للحفاظ على اللحوم حتى لا تفسد.

حفظ اللحوم

وقال بازرعة، خلال مداخلة في برنامج اليوم على قناة الإخبارية، إن حفظ اللحوم النيئة في الثلاجات العادية يمكن أن يكون لمدة أقصاها خمسة أيام حتى لا تتكاثر البكتيريا فيها، بينما المدة في الفريزر “المجمد” يمكن أن يمتد لمدة 12 شهرًا تقريبًا.

لحم مطبوخ

وأضاف أنه بالنسبة للحوم المطبوخة، يتم حفظها في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 أيام، وفي الفريزر لمدة أقصاها 6 أشهر، بشرط حفظها في الدرج السفلي في وعاء محكم الإغلاق ؛ لتجنب ملامسة الأطعمة الأخرى والتلوث.