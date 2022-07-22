3 فِيْ واحد| بتوصية من جارسيا.. النصر يقترب من صفقة الأجنبي الثالث

فِيْ الوقت الحالي لا يوجد صوت فِيْ شارع النصرة الرياضي، باستثناء الاستعدادات للموسم المقبل وترسيخ الاتفاقات رفِيْعة المستوى، بعد التوقيع مع المدرب الدولي رودي جارسيا.

وتمكن النصر من ضم الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا فِيْ صفقة انتقال مجانية من نابولي، بالإضافة إلَّى لاعب مجاني آخر، الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، بعد انتهاء عقده مع نادي ريمس الفرنسي.

كشفت صحيفة “ليكونغوسا” الغابونية، اليوم الجمعة، أن نادي سانت إتيان الفرنسي تلقى عرضا رسميا من نادي النصر للتعاقد مع اللاعب دينيس بوانجا.

وأكدت الصحيفة الجابونية، أن نادي النصر بقيادة موسالي المعمر، على استعداد تام لدفع الشرط الجزائي للاعب دنيس بوانجا والبالغ 8 ملايين يورو.

أرقام دينيس بوانجا والقيمة السوقية

تبلغ القيمة السوقية للنجم الغابوني 8 ملايين يورو، وخلال مسيرته الكروية لعب 249 مباراة، واستطاع تسجيل 74 هدفًا وقدم 31 تمريرة حاسمة لزملائه فِيْ الفريق.

وفِيْ 249 مباراة، تلقى النجم الغابوني 29 بطاقة صفراء وطُرد مرتين.

بوانجا بارع فِيْ اللعب بقدمه اليمنى حيث يمكنه تقديم أداء رائع فِيْ وسط الجناحين الأيمن والأيسر بالإضافة إلَّى قلب الهجوم.

لعب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مع لوريان إف سي وستراسبورغ ونيم أولمبيك وسانت إتيان.

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