3 قرارات عاجلة لسواريش قبل مواجهة الأهلي أمام فيوتشر

اتخذ المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق فريق الأهلي الأول لكرة القدم، 3 قرارات عاجلة قبل مواجهة المستقبل في الدوري المصري الممتاز.

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره فريق المستقبل، مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا على استاد السلام وي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وأكدت تقارير صحفية أن سواريز قرر تكثيف التدريبات المتخصصة للمهاجمين ولاعبي الوسط، للتعامل مع الأخطاء الفردية التي ارتكبها اللاعبون في المباريات الأخيرة والفرص الضائعة.

وأشار إلى أن سواريس سيركز خلال التدريبات على الجانب الهجومي والدفاعي، وسيتدرب على الهجوم التدريجي من الخلف إلى الجانبين.

وأوضح أن سواريس قرر أيضا عدم منح الإجازات للاعبي الأهلي خلال الفترة المقبلة، فضلا عن منعهم من المشاركة في أي تدريب بدني أو فني دون استشارة الجهاز الفني.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز السبت المقبل في مسابقة الدوري المصري، ثم يواجه الزمالك يوم 21 يوليو، في كأس مصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر الزمالك المنافسة برصيد 51 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة.