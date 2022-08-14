3 قضايا تشغل تفكير مليارديرات العالم.. ماهِيْ

3 قضايا تحتل أولوية تفكير أصحاب المليارات فِيْ العالم، وكشفت عَنّْ ذلك مقابلات شملت 225 مليونيرًا، نشرها توم كورلي، مؤلف كتاب “عادات الأغنياء”.

وقال المؤلف توم كورلي، وفقًا لشبكة CNBC، إن الادخار كان العادات الأكثر شيوعًا بين هؤلاء الأثرياء، حيث رأوا أنه شرط ضروري لتراكَمْ الثروة، وقال 88٪ من أصحاب الملايين المشاركين فِيْ الدراسة إن الادخار هُو عامل حيوي للنجاح على المدى الطويل.

صنف المؤلف الأثرياء إلَّى أربعة، الأول، المدخرين، وهؤلاء يميلون عادةً إلَّى جعل الادخار والاستثمار جزءًا من روتينهم اليومي، والثاني يُعرف باسم المتسلقين المهنيين، وهم يعملون فِيْ الشركات الكبرى، ويكرسون كل وقتهم والطاقة لتسلق السلم الوظيفِيْ حتى يصلوا إلَّى منصب الإدارة التنفِيْذية العليا براتب مرتفع للغاية.

النوع الثالث، الموهُوبون، يجيدون ما يفعلونه، ويتقاضون رواتب عالية مقابل معرفتهم وخبرتهم، وعادة ما يكون التعليم الرسمي، مثل الدرجات العليا (فِيْ القانون أو الطب، على سبيل المثال) شرطًا ضروريًا فِيْ هذه الوظائف .

أما بالنسبة للنوع الأخير، فهم أولئك الذين يسعون وراء حلم، مثل بدء عملهم الخاص، أو أن يصبحوا ممثلين أو موسيقيين أو مؤلفِيْن ناجحين تتصدر كتبهم قائمة المبيعات، ويحب الحالمون عملهم، وتأثير شغفهم. يظهر فِيْ حساباتهم المصرفِيْة.

ويضيف أن هؤلاء الأثرياء لديهم عادات كثيرة ساهمت فِيْ نجاحهم، وأبرزها ثلاث عادات يتشاركونها، يمكن لأي شخص أن يحاكيها.

أولا الادخار

كل مستثمر شارك فِيْ هذه الدراسة وفر 20٪ أو أكثر من صافِيْ راتبه شهريًا، وحقق الكثيرون ذلك من خلال سحب نسبة ثابتة من صافِيْ راتبه تلقائيًا وتحويل 10٪ منه إلَّى حسابات التقاعد التي ترعاها الشركات، وتحويل 10 أخرى. ٪ مباشرة إلَّى حساب توفِيْر منفصل. يقوم توفِيْر المستثمرين بنقل المدخرات المتراكَمْة بعد فترة إلَّى حساب استثماري، مثل حسابات الأسْهُمْ.

ثانياً الاستثمار

عَنّْدما بدأوا فِيْ استثمار مدخراتهم، لم تكن الفائدة المركبة على هذه الاستثمارات كبيرة، ولكن بعد 10 سنوات، بدأوا فِيْ تجميع ثروة كبيرة، وبحلول السنوات الأخيرة من حياتهم العملية، نمت ثروة مستثمري المدخرات إلَّى حوالي 3.3 مليون دولار فِيْ المتوسط.

ثالثاً التقشف فِيْ الإنفاق

بالنسبة لهؤلاء المليونيرات، يبدأ الاقتصاد فِيْ الإنفاق من اللحظة التي يحصلون فِيْها على أول راتب لهم.

يحذر المؤلف، لكن التقشف يتطلب ثلاثة أشياء رئيسية ؛ يجب أن تكون على دراية بكَيْفَِيْة إنفاق أموالك والتركيز على الجودة، وإنفاق أموالك على سلع وخدمات عالية الجودة وإجراء عمليات شراء ناجحة، وإنفاق أقل قدر ممكن من المال من خلال البحث عَنّْ أقل الأسعار الممكنة للسلع والخدمات تريد ان تشتري.