وشهدت الأيام الماضية ارتباط اسم نادي النصر بالعديد من اللاعبين الفنيين للغاية يلعبون مع الأندية الدولية، مما دفع جماهِيْر العالم للتشكيك فِيْ صحة هذا الخبر، خاصة وأن جماهِيْر النصراوي تريد تعزيزات قوية هذا الصيف. يمكنهم استعادة شارة موسم الدوري السعودي للمحترفِيْن.

ومن بين أهم اللاعبين الدوليين الذين ارتبط اسمهم بالفوز فِيْ الفترة الأخيرة، البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، الذي أفادت وسائل الإعلام بأن المدرب الفرنسي الجديد، رودي جارسيا، أوصى الإدارة من ناديه بالتوقيع. لاعب خط الوسط بيانيتش. الذي عاد إلَّى برشلونة هذا الصيف بعد أن أمضى الموسم الماضي مع فريق بشيكتاش التركي، على سبيل الإعارة لأن جارسيا يعرف مهارات بيانيتش جيدًا كَمْا تدرب فِيْ روما بإيطاليا.

كشفت تقارير إعلامية أن بيانيتش وافق على فكرة اللعب من أجل الفوز، وأن برشلونة يرحب برحيل بيانيتش للتخلص من راتبه، كَمْا يرتبط اسم النصر باللاعب العالمي عدنان جانوزاج، ومانشستر يونايتد الأسبق. أفاد لاعب ريال سوسيداد، وتقارير إعلامية، أن هناك العديد من الأندية التي ترغب فِيْ التعاقد مع البلجيكي جانوزاج، الذي أصبح وكيلًا حرًا بعد انتهاء علاقته مع ريال سوسيداد هذا الصيف.

وذكرت تقارير أن النصر يخوض منافسة مع وست هام وإيفرتون ونابولي الإيطالي وريال بيتيس على البلجيكي يانوزاج. بدايات الجناح الأيسر البلجيكي كانت فِيْ أندرلخت ثم انتقل إلَّى شباب مانشستر يونايتد وتخرج طوال الطريق إلَّى الفريق الأول. فِيْ عام 2013، ولعب جانوزاج مع سندرلاند فِيْ عام 2015 ثم انتقل إلَّى الدوري الإسباني عبر باب ريال سوسيداد فِيْ عام 2017، قدم عدنان جانوزاج 166 مباراة مع ريال سوسيداد خلال فترة وجوده كلاعب، وسجل 23 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة له. زملائه.

فِيْ استمرار لسلسلة اللاعبين الكبار المرشحين للفوز، ذكرت تقارير إعلامية أن النصر طلب ضم لاعب نادي ليون الفرنسي حسام عور خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية مقابل 10 ملايين يورو.

وتعاقد النصر مع ثلاثة لاعبين مجانا هذا الصيف، الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والبرازيلي لويس جوستافو والإيفواري جيسلان كونان، ويواصل الفريق استعداداته مؤخرًا فِيْ مدينة ماربيا الإسبانية، من أجل الاستعداد للموسم المقبل الذي سيبدأ فِيْ 25 أغسطس.