3 لاعبين على رادار الأهلي لتدعيم خط الوسط

يواصل النادي الأهلي مساعيه لإغلاق بعض الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز مركز خط الوسط للفريق، إثر إصابة عمرو السولية نجم الفريق الأحمر.

هناك أيضًا احتمال أن يغادر المالي عليو ديانج الفريق، نظرًا لأنه تلقى عدة عروض في الفترة الماضية.

ترشيح 3 لاعبين لدعم خط وسط الأهلي

وكشفت تقارير إعلامية عن ترشيح ثلاثة لاعبين في الفترة الحالية للانضمام إلى ريد كاسل الموسم المقبل لدعم خط الوسط.

النجم الجزائري أحمد قندوسي لاعب منتخب وفاق سطيف قادم. فوق المرشحين لتعزيز خط الوسط في الأهلي.

ثنائي محلي مرشح للانضمام إلى الأهلي

وأشارت التقارير إلى أن من بين اللاعبين المرشحين أيضًا لدعم خط الوسط الثنائي عمرو السيسي ولاعب الوسط طلعة الجيش ومحمد رضا بوبو لاعب المستقبل.

وكشفت تقارير عن وجود مفاوضات مكثفة مع عمرو السيسي، خاصة أن هناك إدانة كاملة للاعب من قبل لجنة التخطيط ومسؤولي الأهلي، وكذلك الترحيب باللاعب للعب للقلعة الحمراء.

تفاصيل إصابة عمرو الصليعة

وتعرض عمرو السولية لإصابة خطيرة في أوتار الركبة، ما يعني أنه سيغيب عن الفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري.