3 لاعبين من أمريكا الجنوبية على أعتاب الأهلي بفرمان سواريش

أكد أحمد حسن، النجم السابق للأهلي والزمالك، رغبة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، مدرب فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع 3 مهاجمين من أمريكا الجنوبية خلال فترة الانتقالات الصيف المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “خاص … محمد هاني مستعد للمشاركة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر”.

وتابع “السواريش يختار 3 مهاجمين من أمريكا الجنوبية ويطالب الأهلي بتوظيفهم”.

جاء قرار سواريز في محاولة لتعزيز صفوف النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، بعد تراجع مستوى الأجانب في نهاية الهجوم، أبرزهم الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميسوني.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمباراة القادمة أمام الزمالك في أحدث نسخة من نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.