3 لاعبين من أمريكا الجنوبية مرشحين للانتقال للأهلي

رشح البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، بعض لاعبي أمريكا الجنوبية لقيادة النادي للانضمام إلى القلعة الحمراء.

ويهدف النادي الأهلي إلى إبرام بعض الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

3 لاعبين من أمريكا الجنوبية معروفون بالأهلي

وأكدت تقارير صحفية أن سواريز عين مهاجمًا برازيليًا وجناحًا من أوروجواي وجناحًا كولومبيًا آخر للجنة التخطيط بالنادي وشركة كرة القدم للتوقيع على أحدهم الصيف المقبل.

وأكد أن مدرب فريق الأهلي أبلغ لجنة التخطيط وشركة كرة القدم أن ثلاثي أمريكا الجنوبية يتمتع بقدرات متميزة وسيكون إضافة قوية للفريق الأول.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز السبت المقبل في اليوم الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وستنقل المباراة عبر القمر الصناعي المصري أون تايم سبورتس، المذيع الرسمي والحصري لمباراة الدوري هذا الموسم.

جدول الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 48 نقطة، خلف المتصدر الزمالك بـ 54 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة.