3 لقاحات يجب أخذها قبل الذهاب للحج

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل على ضرورة أخذ الحجاج 3 تطعيمات مهمة قبل أداء مناسك الحج.

فيديو | إستشاري الأمراض المعدية د.فهد الزامل

يجب أن يحمل الحاج لقاح التهاب السحايا والأنفلونزا الموسمية ولقاحات الكورونا # program_120#الإخبارية pic.twitter.com/B6jvT9hqKn

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 1 يوليو 2022

تطعيمات مهمة قبل الحج

وقال الزامل في تصريحات لبرنامج “120” الذي تبثه قناة “الإخبارية”، إن اللقاحات الثلاثة التي لا جدال فيها ويجب على الحاج أن يأخذها قبل حضور المناسك هي كورونا والتهاب السحايا والإنفلونزا الموسمية.

وأضاف أن هذه الأمراض نادرة للغاية وتنتشر كالنار في الهشيم ولا يمكن السيطرة عليها إذا انتشرت بين الحجاج أو في المخيمات.

وشدد على ضرورة مراعاة الفيروسات المسببة للأوبئة، لذا طلبت وزارتي الحج والصحة وجوب أخذ اللقاح للموافقة على طلب الحج.

شروط التطعيم

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة أكدت أن استكمال التحصين بأحد لقاحات فيروس كورونا مازال شرطا صالحا لأداء فريضة الحج هذا العام.

كما أشارت وزارة الصحة إلى ضرورة أخذ التطعيم ضد التهاب السحايا في الاعتبار لمن لم يتلق هذا التطعيم خلال الخمس سنوات الماضية لمدة 10 أيام على الأقل قبل الذهاب إلى الحج.

وأضافت الوزارة أنها تأخذ في الاعتبار أيضًا التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوه قبل الذهاب للحج بعشرة أيام على الأقل.