3 متحدثين ينقلون مستجدات موسم الحج

سيعقد في السابعة وخمس وأربعين دقيقة في 8-9-10 ذو الحجة الموافق 7-8-9 يوليو. المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 1444 م. يستضيف المؤتمر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي والمتحدث الأمني ​​باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب والمتحدث الرسمي باسم وزارة الحج. وسيقدم المهندس هشام سعيد معلومات عن تطورات موسم حج هذا العام ويجيب على أسئلة الصحفيين، كما سيبث المؤتمر على الهواء مباشرة على مختلف القنوات التلفزيونية المشاركة. في موسم الحج، كما يذاع المؤتمر عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الإعلام.