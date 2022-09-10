3 متوسـط “mlazemna” الآن نتائج الثالث متوسط 2022 دور ثاني بالرقم الإمتحاني لجميع المحافظات العراقية ،يعتبر من أكثر المواضيع بحثاً عبر مؤشرات البحث الإلكتروني في دولة العراق وذلك بعد إعلان الوزارة في الأيام الماضية عن إعلان النتائج للدور الثاني لعدد من المحافظات مثل البصرة والرصافة والكرخ دون الباقي وتأخر الإعلان للمحافظات الأخرى بسبب التأخير بعمليات التصحيح والتدقيق.

نتائج الشوط الثالث جولة 2022

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية فِيْ بيان رسمي انه سيتم الاعلان عن نتائج المعدل الثالث 2022 وان جولة ثانية ستعقد مطلع الاسبوع المقبل، ويشاع ان هناك امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط ​​كعادتها بعد نهاية امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث لكن الوزارة قررت إلغاء امتحانات الدور الثالث رسميا هذا العام.

تعرف على نتائج النصف الثالث من الجولة الثانية 2022

يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج المعدل الثالث 2022 عن طريق الدخول مباشرة على موقع النجاح او على موقع النتائج التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث سيقوم الموقع بنشر النتائج فِيْ جميع محافظات العراق فور موافقتهم، و وقد تم رفع النتائج بالفعل فِيْ عدة محافظات عراقية وجارٍ الإعلان عنها، وفِيْ باقي المحافظات يمكن الاستعلام عنها وفق الخطوات التالية:

انقر فوق الارتباط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو نتائجنا.

يحدد الطالب نتائج الجولة الثانية من المتوسط ​​الثالث 2022.

ثم الضغط على اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك، تقوم بإدخال بياناتك من الاسم ورقم المقعد.

ثم ينقر على نتيجة تنزيل الكلمة لعرض درجات الطالب بالتفصيل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية أكدت رسميا غياب دور ثالث لهذا العام، إثر حالة جدل كبيرة سادت فِيْ العراق بشأن تداول شائعات عن وجود امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط ​​، كالعادة بعد انتهاء الجولة الثانية من امتحانات طلاب الصف الثالث متوسط ​​وقد قدمنا ​​لكَمْ فِيْ الفقرات السابقة كافة تصريحات الوزارة بهذا الشأن.

بعد التأخير فِيْ إعلان نتائج الامتحانات الوزارية للدور الثالث المتوسط ​​والثاني لعام 2022 فِيْ العديد من المحافظات العراقية، أوضحت الجهات المختصة بوزارة التربية العراقية سبب ذلك لفحص عمليات التصحيح وة مؤهلاتهم. الطلاب. بحيث يكون لكل طالب الحق الكامل فِيْ الملاحظات وسيتم إصدارها إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

جدير بالذكر انه بعد قضية كبيرة من الجدل سادت فِيْ العراق حول تداول شائعات عن وجود امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط ​​كَمْا جرت العادة بعد انتهاء امتحانات الجولة الثانية لطلبة الصف الثالث الا ان قررت الوزارة الغاء امتحانات الدور الثالث رسميا هذا العام، يرجى متابعتنا من خلال هذا الموضوع، من خلال موقعهم، وسنبلغكَمْ بأي معلومات جديدة حول هذا الموضوع.

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن استمرار عمليات التصحيح لامتحانات المتوسط ​​الثالث الجولة الثانية 2022 وسيتم اعلان النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح عبر الموقع الرسمي واعادة العام الدراسي. .

تأجيل نتائج الوسيط الثالث 2022

وتجدر الإشارة إلى أنه تم طرح العديد من التساؤلات حول أسباب تأخر إعلان نتائج الامتحانات الوزارية للدور الثالث المتوسط ​​الثاني الجولة 2022، وقد أوضحت الجهات المختصة سبب ذلك لتدقيق التصحيح وة. عمليات الطلاب. الدرجات، حتى يحصل كل طالب على حقه الكامل فِيْ الدرجات، ونقدم لك من خلال هذا الموضوع من خلال موقعك، من فضلك أرني رَابِطًْا وخطوات الرجوع إلى النتائج بسهُولة.

تم خلال الدقائق الماضية نشر نتائج الصف الثالث المتوسط ​​للدور الثاني بعد اعتمادها رسمياً من الجهات المختصة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بعرض النتائج إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت. أيضًا على موقع النتائج الخاص بنا، ومن خلال أحد هذين الموقعين يمكن الحصول على نتيجة برقم الاختبار.

اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية ظهُور نتائج المرحَلْة المتوسطة الثالثة، الجولة الثانية لعام 2022، عبر موقعها الرسمي والعديد من مواقع النجاح عبر مواقع ال pdf.

3 متوسـط “mlazemna” الآن نتائج الثالث متوسط 2022 دور ثاني بالرقم الإمتحاني لجميع المحافظات العراقية كما أصدرت الوزارة كشف كامل للنتائج بصيغة pdf بالإضافة الى الفيديوهات الشارحة للطلاب بألية الدخول الى الموقع والحصول على النتيجة.