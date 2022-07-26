3 مجالات واعدة للتعاون بين السعودية واليونان

هناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية واليونان، خاصة مع تطور العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

بناء الكابلات البحرية

حرصت المملكة واليونان على تعزيز التعاون بينهما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدأ العمل في تنفيذ مشروع مشترك لبناء كابل بحري ليكون خط بيانات لربط البلدين، وكذلك تفعيل مبادرة لتبني التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية والصناعات التقنية، بما في ذلك الجيل الخامس، والفضاء والأقمار الصناعية، والتلفزيون المدفوع، والترفيه المنزلي، وتمهيد الطريق لتعزيز فرص الاستثمار في تطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية واليونان

تعد اليونان أيضًا من الدول الثقافية والمدنية الرائدة، ولهذا تعمل وزارة الثقافة السعودية على التفاوض مع الجانب اليوناني لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، بالإضافة إلى العمل على إعداد برنامج تعاون ثقافي. التي تشمل برامج فنية وثقافية في البلدين، ومشاركة الجانب اليوناني في المهرجانات الثقافية في المملكة، وإقامة الأسبوع الثقافي اليوناني في المملكة، والأسبوع الثقافي السعودي في اليونان.

التعاون في قطاعات الطاقة

تتطلع المملكة إلى الاستفادة من التعاون الثنائي الحالي والمستقبلي مع اليونان في قطاعات الطاقة، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، واستدامة الطلب على النفط، واقتصاد الكربون الدائري، والطاقة المتجددة، وقطاع الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، والتوطين، و تطوير المحتوى المحلي للمنتجات والخدمات ذات الأولوية للتوطين في قطاعي النفط والغاز وإنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة والابتكار والتطوير في مجال طاقة الرياح، فضلاً عن تسخير الحلول المبتكرة المطورة في اليونان لمساعدة المملكة على تحقيق الأهداف الخضراء السعودية.