3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الاثنين، في مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن مكة ووادي الدواسر وشرورة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم عند 45 درجة مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة عند 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة القصوى

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن درجات الحرارة القصوى اليوم، إلى أن مكة المكرمة ووادي الدواسر وشرورة سجلت 45 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة 44، ثم الأحساء والجرج 43. .

درجات الحرارة الدنيا

أما أدنى درجات الحرارة في بعض المدن فهي طريف 18، أبها والباحة 19، تبوك وعرعر 23.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، يوم الاثنين، أن تكون الرياح السطحية المغبرة والمغبرة نشطة، وستنخفض الرؤية الأفقية في أجزاء من المنطقتين الشرقية والرياضية، مع انتشار تأثيرها إلى الجنوب والجنوب الغربي. من المملكة

العواصف الرعدية فيما لا تزال الفرصة سانحة لظهور العواصف الرعدية والسحب الممطرة في منطقتي جازان وعسير مصحوبة بنشاط الرياح السطحية.