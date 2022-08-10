3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ47 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأربعاء، لبعض مدن المملكة ؛ حيث سجلت مدن حفر الباطن والأحساء والخرج أعلى درجة حرارة عند 47 درجة مئوية، فيما سجلت مدينة أبها أدنى درجة حرارة عند 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الرئيسية

وأشار مركز الأرصاد الجوية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن أعلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم هي كالتالي حفر الباطن والأحساء والخرج 47 درجة مئوية والمدينة المنورة والدمام ووادي. الدواسر 46 درجة، الرياض، بريدة، رفحاء 45، العلا 44، عرار، الدوادمي والمجمعة 43 درجة.

تبوك، حائل وشرورة 42، مكة ونجران 41، بيشة 40، ينبع 39، قريات 38، جدة وطريف 37، جازان ووجه 35، الطائف 32، الباحة 28، أبها 27.

درجات الحرارة الدنيا

أما الحد الأدنى لدرجات الحرارة في بعض المدن فهي كالتالي أبها 17 درجة مئوية، الباحة 18، القريات والطائف 22، طريف 23، نجران 27، بيشة، جازان، قنفذة 28، تبوك 29، وادي الدواسر، شرورة. وحائل والوجه والمجمعة 30 درجة مئوية.

بريدة، سكاكا، ينبع ورفحاء 31، المدينة المنورة، جدة وعرعر 32، مكة المكرمة، الرياض، الدمام، الأحساء، حفر الباطن والخرج 33.