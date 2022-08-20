3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجات الحرارة العظمى والصغرى في مدن المملكة.

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– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 20 أغسطس 2022

وسجلت مدن الدمام وحفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة عند 47 درجة مئوية، فيما سجلت مدن أبها والباحة أدنى درجة حرارة عند 17 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وأشار مركز الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم هي الدمام وحفر الباطن والأحساء 47 درجة مئوية، والخرج ورفحاء 46، والرياض ووادي الدواسر 45، وبريدة 44 درجة، والمدينة المنورة. والدوادمي والمجمعة 43 ومكة المكرمة وعرعر والعلا 42.

درجات الحرارة الدنيا

أما بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا في بعض المدن فهي أبها والباحة 17 درجة مئوية، القريات 20، طريف 21، الطائف 24، الوجه 25، تبوك 27.

و

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس ليوم السبت استمرار العواصف الرعدية المتوسطة إلى الشديدة. ويؤدي ذلك إلى هطول أمطار غزيرة وبَرَد مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

تتاح فرصة حدوث عواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة، على منطقتي مكة والمدينة، مع امتداد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.