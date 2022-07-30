3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن المملكة.

توقعات الطقس في #المملكة هذا اليوم #السبت 30/7/2022# أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/MF1O0plmaZ

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 30 يوليو 2022

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تسجل المدينة المنورة ورفحا وحفر الباطن أعلى درجة حرارة 45 درجة مئوية، فيما ستسجل أبها أدنى درجة حرارة 18 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم في مدن المملكة هي كالتالي المدينة المنورة ورفحا وحفر الباطن 45 درجة مئوية، سكاكا 44، مكة المكرمة، بريدة، عرعر، القريات، العلا. 43.، ووادي الدواسر 42 درجة مئوية، والرياض وتبوك والخرج وينبع والطريف 41 درجة.

درجات الحرارة الدنيا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الدنيا، كانت بعض المدن كالآتي أبها 18 درجة مئوية، الباحة 19 درجة، القريات والطائف 24، تبوك وبيشة 26، حائل والعلا 27 درجة، نجران 28، عرعر، الوجه وينبع. 29 درجة

طقس اليوم

وقال المركز الوطني للطقس في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إن الفرصة مواتية لعواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة تتسبب في تدفق الوادي وأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد على مناطق عسير. وجازان.

بينما احتمالية هطول أمطار عاصفة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار وبقايا الغبار في أجزاء من الشرق ومنطقة الرياض والقصيم، وكذلك أجزاء من منطقتي نجران والباحة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من المرتفعات. منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح على السطح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى الغرب بسرعة 15 إلى 35 كم / ساعة في الأجزاء الشمالية والوسطى ومن الجنوب الغربي إلى الغرب بسرعة 12 إلى 30 كم. / ح.في الجزء الجنوبي. ، ويكون ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.