3 مفاجآت.. الهلال يرد على انتقال البليهِيْ إلَّى النصر فِيْ 2023

ويسعى نادي الهلال، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة التي وردت عصر اليوم الأحد، للرد على نبأ انتقال النجم علي البلاحي إلَّى صفوف الفريق الكروي الأول لنادي النصر، لاحقًا فِيْ عام 2023.

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عانى فريق الهلال الأول لكرة القدم من رفض تسجيل لاعبين جدد فِيْ صيف عام 2023، رغم ذلك ظهرت كتيبة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بشكل مؤثر للغاية فِيْ مسابقات الدوري السعودي الروشن، حيث حصلت على 12 من 4 مباريات.

3 مفاجآت .. الهلال يرد على انتقال البليحي للفوز 2023

أشارت صحيفة الشبابية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى اقتراب 3 مفاجآت فِيْ فريق الهلال الأول لكرة القدم، بسبب الارتباط بين النجم علي البلاحي وتأسيسه. النصر.

وزعم عدد من الإعلاميين الرياضيين أن النجم علي البلاحي جلس على طاولة واحدة مع إدارة النصر، راغبًا فِيْ مغادرة الهلال.

فِيْ “السعودية الرياضية” نستعرض لكَمْ مفاجآت الهلال عام 2023 كَمْا نشرتها “الشبابية” فِيْ هذا الصدد

– المفاجأة الأولى .. الهلال العرض الرسمي المقدم لعلي البلاحي لن يقترح تمديد العقد لموسم رياضي أي حتى عام 2024 مع خيار تمديده لموسم آخر. موضحا أن المفاوضات بين الطرفِيْن ما زالت مستمرة.

– المفاجأة الثانية .. تم تأكيد رحيل الكوري الجنوبي جانغ هِيْون سو من الهلال فِيْ صيف عام 2023.

– المفاجأة الثالثة .. مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل يريد عام 2023 التوقيع على ثنائي “أجنبي” فِيْ مركز الدفاع سواء بقي النجم علي البليحي أو ذهب للفوز.