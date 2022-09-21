3 مفاجآت فِيْ قضية “إيقاف” حمد الله قبل كلاسيكو النصر والاتحاد

لا تزال “مشاركة” النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد، فِيْ بطولة المملكة الكلاسيكية المقبلة ضد النصر، تثير الجدل فِيْ وسائل الإعلام.

يستقبل النصر، مساء 2 أكتوبر، نادي الاتحاد، على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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وقبل الكلاسيكو المرتقب انتشرت أنباء قوية عَنّْ احتمال غياب حمدالله. بقرار من مركز التحكيم الرياضي الذي يحق له إعادة إيقاف اللاعب.

* تطورات مثيرة فِيْ أزمة وقف الحمد الله

فِيْ هذا السياق كشف المحامي الرياضي أحمد الأمير عَنّْ فرصة كبيرة لإيقاف حمدالله أمام النصر والاتحاد كلاسيك.

وأشار الأمير فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” إلَّى حالتين يمكن فِيْهما توقيف النجم المغربي قبل الكلاسيك ؛ كالآتي

1- إلغاء الموافقة على “التدبير المؤقت” وة التظلم من البداية.

2- صدور القرار النهائي فِيْ الحالة المؤيد فِيْها قرار لجنة المهنية.

وشدد المحامي الرياضي على أن غرفة تسوية المنازعات يمكنها أيضا حبس عبد الرزاق حمدالله، بقرار واجب النفاذ من سجله، بشرط ثبوت التحريض.

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جدير بالذكر أن لجنة المهنيين السعودية أعلنت إيقاف الحمد الله لـ “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع النصر، تم رفع عقوبة اللاعب مؤقتًا أمام مركز التحكيم الرياضي.