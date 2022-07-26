3 مليارات دولار.. قفزة بفاتورة واردات اليمن من السلع الأساسية

كشف تقرير للحكومة اليمنية، الثلاثاء، عَنّْ ارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية فِيْ البلاد، وخاصة القمح، إلَّى 3.23 مليار دولار.

وسجل التقرير، الذي رفع إلَّى مجلس القيادة الرئاسي، زيادة كبيرة فِيْ فاتورة استيراد القمح، حيث قفزت من 700 مليون دولار فِيْ 2022 إلَّى مليار و 858 مليون دولار خلال عامي 2022 و 2022 على التوالي.

وتطرق التقرير، الصادر عَنّْ وزارة الصناعة والتجارة فِيْ الحكومة اليمنية، بحسب وكالة “سبأ” الرسمية، إلَّى الأزمة العالمية وانعكاساتها على الأمن الغذائي اليمني، بما فِيْ ذلك الاختناقات الشديدة فِيْ سلاسل التوريد.

كَمْا أشار إلَّى الزيادات الناتجة عَنّْ الأزمة العالمية فِيْ أسعار السلع الغذائية والطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية.

واصل مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، مناقشة التطورات المحلية والإصلاحات اللازمة فِيْ القطاعات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية، مشيداً بالإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

ووجه المجلس الرئاسي بـ “مزيد من الإجراءات لتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين إجراءات الرقابة على أسعار المواد الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية”.

فِيْ هذا السياق، وافق البنك الدولي على منحة إضافِيْة قدرها 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لرأس المال البشري فِيْ اليمن.

وقال البنك الدولي فِيْ بيان، الثلاثاء، إن التمويل الجديد يعتمد على الأنشطة التي يدعمها مشروع كبير بقيمة 150 مليون دولار، بدأ فِيْ عام 2022.

وبحسب مديرة البنك الدولي فِيْ اليمن، تانيا ماير، فإن المشروع “سيعزز الوصول إلَّى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي لملايين اليمنيين الضعفاء”.

المنحة مقدمة من صندوق البنك الدولي للبلدان الأشد فقرا، من خلال المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وستوفر خدمات الصحة والتغذية الأساسية لـ 5.2 مليون يمني وخدمات المياه والصرف الصحي الحيوية لـ 1.3 مليون يمني.

كَمْا ستوفر التدريب لـ140 6 من العاملين الصحيين ؛ ودعم 2379 موقعًا أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الأمراض للكشف عَنّْ تفشي الأمراض المعدية، بحسب البيان.

تقول تقارير دولية إن حرب الحوثيين منذ 8 سنوات خلفت أسوأ أزمة إنسانية، حيث يحتاج ما يقرب من 70 فِيْ المائة من اليمنيين، أي أكثر من 20 مليون يمني، إلَّى المساعدة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ أوائل عام 2022، بالإضافة إلَّى تآكل القوة الشرائية المحدودة للعائلات.