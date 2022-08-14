3 مهام عاجلة على أجندة البنك المركزي اليمني

بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المبيقي، الأحد، استئناف التعاملات بين البنوك اليمنية والبنوك الأجنبية.

يسعى البنك المركزي اليمني إلَّى إعادة التعاملات بين البنوك الأجنبية واليمنية، لتسهِيْل حركة التجارة والمدفوعات بين اليمن وشركائه التجاريين محليًا ودوليًا، بحسب بيان للبنك المركزي اطلعت عليه العرب اليوم الأخبار.

وذكر البيان أن محافظ البنك المركزي ناقش فِيْ العاصمة المؤقتة عدن خلال لقاء مع مديري البنوك التجارية والإسلامية الخاصة “نتائج الاتصالات مع البنوك الإقليمية والدولية الهادفة إلَّى إعادة حركة المعاملات بينها وبين البنوك الإسلامية. البنوك اليمنية “.

كَمْا ناقشوا “تعزيز الالتزام بمعايير وقواعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يقوم به قطاع الرقابة المصرفِيْة ووحدة جمع المعلومات لضمان استيفاء البنوك وشركات الصرافة لهذه المعايير خدمة للمصلحة العامة و. تسهِيْل تعاملات اليمن مع العالم الخارجي والبنوك المراسلة الأجنبية “.

وتطرق اللقاء إلَّى “الأوضاع الاقتصادية والمالية وآفاق تطورها فِيْ المستقبل المنظور فِيْ ضوء المؤشرات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام 2022”.

كَمْا تمت مناقشة المعوقات التي تواجه عمل البنوك التجارية والإسلامية فِيْ اليمن، وتم وضع المعالجات المناسبة لها بالتعاون مع البنوك وبدعم من الحكومة المعترف بها دولياً والإخوة والأصدقاء، بحسب البيان.

أكد مديرو البنوك التجارية والإسلامية استعدادهم للتعاون وبذل أقصى الجهُود لتوفِيْر البيانات ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني بما يحقق الاستقرار وخدمة الصالح العام خاصة فِيْما يتعلق بتطبيق القوانين والالتزام بها. بالتعليمات الصادرة عَنّْ الجهات المختصة.

وأكدوا “الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني للجمهُورية والمواطنين اليمنيين”.

الإيرادات

وفِيْ سياق الترتيبات الاقتصادية أعلن مجلس القيادة الرئاسي عَنّْ تشكيل لجنة مالية عليا برئاسة نائب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وعضوية بعض النواب.

وتسعى اللجنة إلَّى حصر الموارد وإدارتها فِيْ جميع الموانئ الدولية والبرية والبحرية والنفطية، بما يساهم فِيْ تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد اليمني ومحاربة الفساد وخفض النفقات.

وفِيْ هذا الصدد قالت وكالة أنباء “سبأ” الرسمية إن نائب رئيس المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي التقى اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن المدير العام التنفِيْذي لشركة بتروماسيلا محمد بن سميط، لاستعراض نشاط الشركة فِيْ مجالات التنقيب والإنتاج فِيْ القطاعات النفطية بمحافظتي حضرموت وشبوة.

وشدد الزبيدي على أهمية تعزيز الاستثمارات فِيْ قطاعي النفط والغاز فِيْ اليمن وتشجيع الشركات الوطنية على لعب دورها فِيْ إعادة تنشيط القطاعات النفطية المتعثرة وتكثيف جهُود المسح الجيولوجي لتعزيز فرص الاستكشاف فِيْ مناطق الامتياز الواعدة.

كَمْا بحث الزبيدي مع بن سميط “خطط شركة بتروماسيلا لاستثمار الغاز المصاحب لتشغيل محطات توليد الكهرباء فِيْ المناطق المحررة وجهُودها فِيْ دعم التنمية المجتمعية فِيْ مناطق الامتياز، مؤكدا أهمية إيلاء المشاريع التنموية اهتماما خاصا للمساهمة فِيْ التحسين”. الأحوال المعيشية للمواطنين فِيْ تلك المناطق “.

يقود مجلس القيادة الرئاسي جهُوداً كبيرة لاستئناف عملية الإنتاج فِيْ القطاع الخامس (جنة هنت) فِيْ محافظة شبوة، بعد سنوات من التوقف، وفقاً لاتفاقية موقعة بين بتروماسيلا ووزارة النفط اليمنية فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.